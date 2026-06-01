Verkaufen Ethereum-Investoren ihre Vermögenswerte: Eine On-Chain-Datenanalyse

Nachdem der Preis von Ethereum (ETH) in der letzten Woche die Marke von 2.000 USD erreichte, begann einer der frühen Investoren des Projekts mit dem Verkauf seiner Bestände. Dies schürte Sorgen vor weiteren Preisrückgängen am Markt. On-Chain-Daten und Analysen von Tradern ermöglichen jedoch eine differenziertere Sicht auf die Lage. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Laut Daten der Analyseplattform Lookonchain verkaufte ein großer Ethereum-Wal, der Token seit den Anfangsjahren des Netzwerks hält, in der vergangenen Woche ETH-Vermögenswerte im Wert von insgesamt 136 Millionen USD. Der Investor brachte Chargen von 55.000 und 9.442 ETH zu einem Durchschnittspreis von 2.041 USD an die Börse. Dennoch ist zu beobachten, dass dies kein Massentrend geworden ist.

Die "HODL waves"-Analyse zeigt, dass ein Großteil des gesamten Ethereum-Angebots über verschiedene Zeiträume hinweg inaktiv bleibt. Interessanterweise ist der Anteil der langfristigen Halter (die 5-7-Jahres-Kohorte) im Vergleich zum Vorjahr leicht von 8,59 % auf 9 % gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der "alten" Investoren ihren Vermögenswerten weiterhin treu bleibt.

Derzeit werden die Hauptbewegungen am Markt durch kurzfristige Investoren verursacht. So ist beispielsweise der Anteil derjenigen, die Vermögenswerte für 3 bis 6 Monate halten, von 13,5 % auf 9 % gesunken. Dies widerlegt die Vermutung, dass Ethereum-OGs (frühe Investoren) den Markt massenhaft verlassen.

Aktuell schwankt das ETH/USD-Paar um die psychologische Schwelle von 2.000 USD. Während Trader versuchen, den Boden des Preises zu bestimmen, zeigen Glassnode-Daten, dass die Aktivität in der Zeit des Jahres 2022, als der Preis unter 1.000 USD fiel, deutlich höher war als heute.