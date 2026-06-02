Japanische Regierung unterstützt Krypto-ETFs und Yen-gekoppelte Stablecoins

Mitglieder der japanischen Regierungspartei LDP haben eine Reform des Kryptowährungssteuersystems sowie die Entwicklung von Yen-gekoppelten Stablecoins vorgeschlagen. Laut Nada News hat die parlamentarische Vereinigung für Blockchain-Technologie eine Empfehlung an Finanzministerin Satsuki Katayama übermittelt. Das Dokument behandelt Stablecoins, börsengehandelte Fonds (ETFs), digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und Blockchain-Anwendungen. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Die Empfehlung schlägt vor, das Hebel-Limit für den Krypto-Derivatehandel für Privatanleger zu verdoppeln und einen Rechtsrahmen für ETFs auf digitale Vermögenswerte zu schaffen. Finanzministerin Katayama betonte, dass Japan bei globalen Veränderungen nicht zurückbleiben dürfe, und verwies auf die US-Kryptogesetzgebung. LDP-Mitglied Junichi Kanda unterstrich die Notwendigkeit, das On-Chain-Finanzsystem in Asien auszubauen, einschließlich der Popularisierung von Yen-Stablecoins.

Diese Initiative folgt zwei Monate nachdem die japanische Regierung Krypto-Assets als Finanzinstrumente statt nur als Zahlungsmittel eingestuft hat. Die Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) plant zudem, den regulatorischen Rahmen für Krypto-ETFs anzupassen. Der globale Stablecoin-Markt umfasst derzeit 320 Milliarden USD, wobei USD-gekoppelte Token dominieren.

Laut der Bank für Internationales Zahlungsausgleich (BIZ) liegt die Marktkapitalisierung von Yen-Stablecoins bei unter 0,01 % der dollarbasierten Token. Unterdessen prüft die Prognoseplattform Polymarket, die in den USA unter regulatorischem Druck steht, einen Markteintritt in Japan bis 2030. Strenge Glücksspielgesetze könnten jedoch ein Hindernis darstellen.