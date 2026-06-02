US-Senat setzt Diskussionen über den CLARITY Act fort

Es wird erwartet, dass der US-Senat den Überprüfungsprozess für den Digital Asset Clarity (CLARITY) Act wieder aufnimmt, sobald die Mitglieder nach dem Memorial Day an die Arbeit zurückkehren. Viele Gesetzgeber und Führungskräfte der Kryptoindustrie fordern eine rasche Verabschiedung dieses Dokuments, das im Juli 2025 vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Aufsicht über digitale Vermögenswerte auf eine föderale Warenregulierungsbehörde zu übertragen. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Das Dokument sorgt im Kongress für hitzige Debatten, wobei insbesondere Vertreter des Bankensektors Einwände gegen Stablecoins und tokenisierte Aktien erhoben haben. Faryar Shirzad, Policy Director bei Coinbase, bezeichnete das Gesetz in einem Interview mit Fox Business als die bedeutendste Finanzreform seit dem Dodd-Frank Act von 2010. JPMorgan-Chef Jamie Dimon betonte jedoch, dass die Bankenbranche das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht akzeptieren werde, da es Kryptounternehmen ermöglichen würde, Zinsen auf Kundeneinlagen zu zahlen.

Die Senatsmitglieder arbeiten daran, die von den Landwirtschafts- und Bankenausschüssen vorgelegten Versionen zusammenzuführen, um bis August eine endgültige Abstimmung durchzuführen. Obwohl der Krypto-Berater des Weißen Hauses, Patrick Witt, ein Ergebnis bis Juli anstrebt, könnten Fragen zu Ethik und Interessenkonflikten den Prozess verlangsamen. Senatorin Kirsten Gillibrand erklärte, dass niemand für das Gesetz stimmen werde, wenn keine ethischen Regeln enthalten seien.

Der Gesetzentwurf benötigt mindestens 60 Stimmen im Senat, was eine Zusammenarbeit zwischen Republikanern und Demokraten erfordert. Unterdessen haben Senatoren wie Elizabeth Warren Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem World Liberty Financial-Geschäft von Donald Trump und seiner Familie sowie Memecoins kritisiert. Auf dem Prognosemarkt Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Gesetzes in diesem Jahr auf 55 % geschätzt.