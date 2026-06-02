Prognose für den Dollarkurs am 3. Juni

·225·Wirtschaft
Prognose für den Dollarkurs am 3. Juni

Der für den 3. Juni geltende Dollarkurs wird voraussichtlich um etwa 9–10 UZS sinken, berichtet der Telegram-Kanal Bankir.

Beste Kurse für den Verkauf von Dollar an Banken:

• Infinbank — 11.940 UZS.
• MKBank — 11.940 UZS.
• NBU — 11.920 UZS.
• Trastbank — 11.920 UZS.

Beste Kurse für den Kauf von Dollar bei Banken:

• Octobank — 11.960 UZS.
• Xalq banki — 11.960 UZS.
• Anorbank — 11.960 UZS.
• Asakabank — 11.960 UZS.

Die Kurse können sich im Laufe des Tages ändern. Besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für aktuelle Informationen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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