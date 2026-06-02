Prognose für den Dollarkurs am 3. Juni
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• Infinbank — 11.940 UZS.
• Octobank — 11.960 UZS.
Der für den 3. Juni geltende Dollarkurs wird voraussichtlich um etwa 9–10 UZS sinken, berichtet der Telegram-Kanal Bankir.
Beste Kurse für den Verkauf von Dollar an Banken:
• Infinbank — 11.940 UZS.
• MKBank — 11.940 UZS.
• NBU — 11.920 UZS.
• Trastbank — 11.920 UZS.
Beste Kurse für den Kauf von Dollar bei Banken:
• Octobank — 11.960 UZS.
• Xalq banki — 11.960 UZS.
• Anorbank — 11.960 UZS.
• Asakabank — 11.960 UZS.
Die Kurse können sich im Laufe des Tages ändern. Besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für aktuelle Informationen.
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