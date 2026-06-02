Prognose für den Dollarkurs am 3. Juni

Der für den 3. Juni geltende Dollarkurs wird voraussichtlich um etwa 9–10 UZS sinken, berichtet der Telegram-Kanal Bankir.

Beste Kurse für den Verkauf von Dollar an Banken:

• Infinbank — 11.940 UZS.

• MKBank — 11.940 UZS.

• NBU — 11.920 UZS.

• Trastbank — 11.920 UZS.

Beste Kurse für den Kauf von Dollar bei Banken:

• Octobank — 11.960 UZS.

• Xalq banki — 11.960 UZS.

• Anorbank — 11.960 UZS.

• Asakabank — 11.960 UZS.

Die Kurse können sich im Laufe des Tages ändern. Besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für aktuelle Informationen.