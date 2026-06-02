Bitcoin-Preis fällt unter 70.000 USD: 800 Millionen USD Liquidierung am Markt

Am Dienstag fiel der Preis von Bitcoin (BTC) zum ersten Mal seit zwei Monaten unter die Marke von 70.000 USD, da die Verkäufer die Kontrolle über den Markt übernahmen. Laut TradingView-Daten sank der BTC-Preis an der Börse Bitstamp auf 69.631 USD und markierte damit neue lokale Tiefststände. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Da Bitcoin dem Aufwärtstrend an den Aktienmärkten nicht folgen konnte, verzeichnete er im Gegensatz zu anderen Risikoanlagen einen Tagesverlust von fast 2 %. Diese Situation führte zu einer massiven Schließung von Long-Positionen auf dem Kryptomarkt. Laut CoinGlass-Daten näherten sich die gesamten Liquidationen für Bitcoin und Altcoins in den letzten 24 Stunden einem Wert von 800 Millionen USD.

Der bekannte Trader Ardi X kommentierte diese Preisbewegung in einem Social-Media-Beitrag und betonte, dass der Druck zunehme. Ihm zufolge war der Verlust der 72.500-USD-Marke entscheidend. "Wenn Unterstützungsniveaus über verschiedene Zeitrahmen hinweg durchbrochen werden, bewegt sich der Markt auf den nächsten großen Liquiditätspunkt zu – 68.700 USD", fügte der Experte hinzu.

Am Montag hatte die Analyseplattform Material Indicators über ihre proprietären Handelstools besorgniserregende Signale aufgezeichnet. Analysten beobachten derzeit die wichtigsten Niveaus, um festzustellen, ob dieser Rückgang in eine Konsolidierungsphase übergeht oder zu einem weiteren Preissturz führt.