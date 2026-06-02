Movement erweitert Stablecoin-Zahlungsnetzwerk in den USA und Europa

Das auf der Programmiersprache Move basierende Movement-Blockchain-Netzwerk hat Zugang zu lizenzierten Zahlungssystemen in den USA, Kanada und der Europäischen Union erhalten. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, grenzüberschreitende Zahlungsdienste in Schwellenländern zu stärken und traditionelle Bankensysteme mit Stablecoin-Abwicklungsnetzwerken zu verbinden. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Unternehmensvertreter betonten, dass die neue Infrastruktur den Kapitalfluss zwischen traditionellem Finanzwesen und Blockchain-Systemen erleichtern wird. Der Fokus liegt dabei nicht auf reinen Krypto-Transfers, sondern speziell auf Abrechnungen mittels Stablecoins. Dies ist besonders für Regionen mit hohen Zahlungskosten und begrenztem Zugang zu Finanzdienstleistungen von Bedeutung.

Zudem gab die Movement Network Foundation bekannt, dass sie fast 19 Prozent der für Investoren vorgesehenen Token (4,2 Prozent des Gesamtangebots) zurückgekauft hat. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der neuen Strategie des Projekts, die sich auf die Zahlungsinfrastruktur konzentriert. Zur Information: Die Marktkapitalisierung des MOVE-Tokens ist von ihrem Höchststand von 2,5 Milliarden USD auf aktuell 54 Millionen USD gesunken.

Diese Transformation des Movement-Netzwerks spiegelt einen allgemeinen Trend in der Blockchain-Branche wider. Derzeit konzentrieren sich auch große Netzwerke wie Solana, Polygon und Aptos verstärkt auf Stablecoin-Zahlungen und grenzüberschreitende Geldüberweisungen anstelle von Smart Contracts. Dieser Bereich bleibt eines der am schnellsten wachsenden Segmente auf dem Markt für digitale Vermögenswerte.

Heute übersteigt der Gesamtwert aller Stablecoins auf dem Weltmarkt 320 Milliarden USD. Der in den USA verabschiedete GENIUS Act hat einen föderalen Rechtsrahmen für diese Vermögenswerte geschaffen. Gleichzeitig ist laut Daten von TRM Labs das Volumen globaler Krypto-Transaktionen im ersten Quartal dieses Jahres um 11 Prozent gesunken, was auf einen Rückgang der allgemeinen Marktaktivität hindeutet.