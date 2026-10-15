“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада

·3·Дунё
“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада

АҚШ ижтимоий тармоқларида Давлат департаментида янги лавозимга тайинланган Барбара Торнхиллнинг сурати кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг ташқи кўриниши интернет фойдаланувчилари орасида турли ҳазил ва мемлар тарқалишига туртки бўлди. Сурат 10 миллиондан ортиқ марта кўрилгани айтилмоқда.

Барбара Торнхилл одам савдосини кузатиш ва унга қарши курашиш масалалари бўйича махсус топшириқларни бажарувчи элчи лавозимида фаолият бошлаган. У АҚШнинг одам савдосига қарши курашиш борасидаги саъй-ҳаракатларига раҳбарлик қилади.

Бироқ унинг тайинланиши билан боғлиқ хабарлардан кўра, айнан сурати ижтимоий тармоқларда кўпроқ эътибор қозонган. Айрим фойдаланувчилар суратга кинояли изоҳлар ёзиб, турли мемлар яратишган.

Жумладан, изоҳларда “Трамп маъмуриятида ўзга сайёраликларни унчалик ҳам яхши яширишмаяпти” ва “Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяпти” каби ҳазиломуз иборалар учрайди.

Шу тариқа, янги элчининг сурати интернетда қизғин муҳокама мавзусига айланган. Бироқ ижтимоий тармоқлардаги бундай изоҳлар фойдаланувчиларнинг кинояли муносабатини ифодалайди.

Барбара ТорнхиллОдам савдосиАҚШИнтернет мемлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқда9 сентябр 14:12“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди4 июн 15:50Барак Обама “51-зона” ва ўзга сайёраликлар ҳақида гапирдиБарак Обама “51-зона” ва ўзга сайёраликлар ҳақида гапирди7 май 09:17Обама нега ўзга сайёраликлар сири яширин қолмаслигини айтди?Обама нега ўзга сайёраликлар сири яширин қолмаслигини айтди?7 май 12:58АҚШда ўзга сайёраликлар ҳақидаги маълумотлар оммага очиқландиАҚШда ўзга сайёраликлар ҳақидаги маълумотлар оммага очиқланди10 май 14:49Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиБугун 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда