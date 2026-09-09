АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқда

·27·Дунё
АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқда

АҚШ махсус хизматлари ўзга сайёраликлар пайдо бўлган тақдирда қандай ҳаракат қилиш бўйича махсус режа ишлаб чиққан. Бу ҳақда америкалик олимларга махсус хизматлар раҳбарияти билан ўтказилган учрашув чоғида маълум қилинган. Қолаверса, АҚШ келажакда ўзга сайёраликлар билан алоқа ўрнатиш масаласида дунёда етакчи мавқени эгаллашни истамоқда. Бу ҳақда Bild нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, мазкур учрашув Миллий разведка директори идорасида бўлиб ўтган. Унда махсус хизматлар вакиллари ҳукумат томонидан НУЖларни ўрганиш мақсадида тузилган илмий кенгаш аъзоларини қабул қилган.

Ушбу кенгаш таркибига психолог доктор Женнис Вилҳауэр, Гарвард университети астрономи профессор Ави Лёб ҳамда иммунология соҳасида тадқиқот олиб борувчи профессор Гарри Нолан киради. Учрашув якунланганидан сўнг Вилҳауэр Substack онлайн платформасида АҚШ ҳукуматининг ўзга сайёраликлар пайдо бўлиши билан боғлиқ эҳтимолий режаси ҳақида маълумот берди.

Вилҳауэрнинг таъкидлашича, бундай режанинг мавжудлиги АҚШ ҳукумати ўзга сайёраликлар борлигини тан олган, дегани эмас. Шунингдек, бу Вашингтон расмийлари шундай баёнот беришга тайёрланаётганини ҳам англатмайди.

Бироқ психологнинг фикрига кўра, АҚШ ҳукумати бундай эҳтимолни жуда жиддий қабул қилмоқда. Унинг таъкидлашича, айнан шу ҳолатнинг ўзиёқ катта аҳамиятга эга.

«Биргина шунинг ўзи катта аҳамиятга эга», деди психолог.

Вилҳауэрнинг баҳолашича, ўзга сайёраликлар билан илк мулоқот юз берган тақдирда, унинг оқибатлари ниҳоятда жиддий бўлиши мумкин. Шу боис бундай фавқулодда вазиятга нисбатан олдиндан келишилган ва мувофиқлаштирилган жавоб чораларини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Шу билан бирга, психолог режанинг аниқ тафсилотларини ошкор қилмади. Масалан, у қандай вазиятларда режа ишга туширилиши, қайси давлат идоралари томонидан қандай чоралар кўрилиши ҳақида маълумот бермаган. Шу сабабли ҳозирча бу масалаларнинг аксарияти жамоатчилик учун номаълумлигича қолмоқда.

Вилҳауэрнинг сўзларига кўра, ўзга сайёраликлар борлиги тасдиқланган тақдирда юзага келиши мумкин бўлган оқибатларга жиддий тайёргарлик кўриш зарур. Бу жараён нафақат махсус хизматлар, балки жамиятнинг турли соҳалари вакилларини ҳам қамраб олиши керак бўлади.

Хусусан, полиция ходимлари, ўқитувчилар, тиббиёт мутахассислари, руҳий саломатлик соҳаси вакиллари, дин уламолари, фуқаро муҳофазаси ходимлари ҳамда маҳаллий ҳокимият вакилларини бундай эҳтимолий вазиятга тайёрлаш талаб этилади.

Бундан ташқари, ишончли ёрдам пунктларини ташкил этиш ҳам муҳим вазифалардан бири сифатида кўрилмоқда. Бундай марказлар жамоатчиликка ишончли ва тушунарли ахборот етказиш, шунингдек, дунёқараши кескин ўзгариб, қўрқув ёки хавотирга тушган инсонларга узоқ муддатли ёрдам кўрсатиш учун керак бўлади.

АҚШ махсус хизматлариўзга сайёраликлараллоқа ўрнатишпсихологик тайёргарликгуманитарий чораларилмий кенгашқўрқув ва хавотир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиБугун, 12:42Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Бугун, 11:54Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиБугун, 11:48Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБугун, 11:37Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда