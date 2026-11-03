28 йил давомида дунёни пиёда кезган британиялик ниҳоят уйига қайтди

·20·Дунё
28 йил давомида дунёни пиёда кезган британиялик ниҳоят уйига қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Британиялик Карл Бушби 28 йил давом этган пиёда саёҳатини якунлаб, 2026 йил 2 ноябр куни Англиянинг Халл шаҳридаги уйига қайтди.
  • У 1998 йилда Чилининг Пунта-Аренас шаҳридан бошлаган экспедицияси давомида тўрт қитъа ва 30 та давлат орқали 50 минг километр масофани босиб ўтди.
  • Виза муаммолари, пандемия ва об-ҳаво шароитлари туфайли 12 йилга мўлжалланган сафар 28 йилга чўзилди.

Британиялик Карл Бушби 28 йил давомида дунёни пиёда айланиб чиқиш орзусини амалга оширди. У 1998 йилда бошлаган сафарини якунлаб, 2026 йил 2 ноябрь куни Англиянинг Халл шаҳридаги уйига қайтди.

Карл Бушби сафарга 1998 йил 1 ноябрь куни Чилининг Пунта-Аренас шаҳридан йўл олган. Унинг мақсади транспорт воситаларидан фойдаланмасдан, дунёни айланиб чиқиш ва фақат сафарни тўлиқ якунлагандан кейингина уйига қайтиш эди. Шу вақт давомида у тўрт қитъа ва 30 та давлат орқали тахминан 50 минг километр масофани босиб ўтди.

Саргузаштсевар сафар давомида музлаган Беринг бўғозини кесиб ўтди, Россия, Осиё ва Европа ҳудудлари орқали ҳаракатланди. Шунингдек, 2024 йилда Каспий денгизини 31 кунда, 2026 йил октябрь ойида эса Ла-Манш бўғозини сузиб ўтди. Сўнгги йўналишдаги сузиш уч кун давом этган.

Карлнинг сафарини якунлашига турли қийинчиликлар, жумладан, виза муаммолари, об-ҳаво шароити, молиявий тўсиқлар ва пандемия сабаб бир неча бор кечикишлар юзага келган. Дастлаб тахминан 12 йил давом этиши кутилган экспедиция шу тариқа 28 йилга чўзилди.

Ниҳоят, у 2 ноябрь куни она шаҳрига етиб келди. Карлни онаси Анжела, 36 ёшли ўғли Адам ҳамда шу пайтгача бирор марта кўрмаган 12 ёшли набираси кутиб олди. Онаси билан кўришган саргузаштсеварнинг ҳаяжонли лаҳзалари ҳам оммавий ахборот воситаларида акс этди.

28 йиллик сафардан кейин энди нима билан шуғулланиши ҳақидаги саволга Карл ҳозирча аниқ режаси йўқлигини айтди. Бироқ унинг саёҳати ҳақида ҳужжатли фильм суратга олинмоқда, шунингдек, у китоб ёзиш ва учрашувлар ўтказишни режалаштирган.

Карл БушбиДунё бўйлаб саёҳатПиёда саёҳатЭкспедиция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқдаБританиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқда21 октябр 18:19Британиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқдиБританиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқди11 октябр 14:01Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этиш3 июл 22:58Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олди7 июл 15:5976 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди3 октябр 14:45Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлди22 сентябр 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?