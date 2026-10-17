Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳурмуз бўғозида 17 октябр куни 2 миллион баррел нефт ортилган иккинчи танкер денгиз минасига урилиб портлаб кетди.
- Бу ҳодиса бир сутка ичида ушбу ҳудудда юз берган иккинчи фавқулодда вазият бўлиб, ҳар иккала кема ҳам расмий рухсациз ва транспондерлари ўчирилган ҳолда ҳаракатланган.
- Ушбу инсидентлар минтақадаги ҳарбий-сиёсий зиддиятлар билан боғлиқ бўлиб, дунё нефт бозорида нархларнинг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.
Дунёнинг асосий нефть артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозида вазият ўта хавфли тус олмоқда. 17 октябрь, шанба куни эрталаб Теҳрон билан келишмаган ҳолда ва транспондерини ўчириб бўғоздан сузиб ўтишга уринган навбатдаги супертанкер денгиз минасига урилиб, портлаб кетди.
Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) матбуот хизмати томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, ушбу йирик кема бортида 2 миллион баррелдан ортиқ нефть олиб кетилаётган бўлган.
Бир кеча-кундузда иккинчи фавқулодда ҳолат
Денгиздаги портлашлар кетма-кетлиги глобал нефть ташувчи флот учун жиддий зарба бўлди:
Иккинчи ҳодиса тафсилотлари: 17 октябрь тонгида юз берган портлашдан сўнг танкерга зарар етган; ҳозирча жабрланганлар ва кеманинг қайси давлатга тегишли экани ҳақидаги маълумотлар очиқланмади;
Тундаги илк ёнғин: Атиги бир неча соат олдин, 17 октябрга ўтар кечаси ҳам Ҳурмуз бўғозида худди шундай ҳажмдаги — қарийб 2 миллион баррель хом нефть ташиётган яна бир супертанкерда портлаш ва кучли ёнғин қайд этилган эди;
Транспондерлар ўчирилган: Ҳар иккала кема ҳам расмий рухсатсиз, сунъий йўлдош кузатув тизимларини ўчирган ҳолда хавфли ҳудудни кесиб ўтишга урингани айтилмоқда.
Бўғоздаги тақиқланган ҳудуд ва геосиёсий тўқнашув
Мазкур инцидентлар минтақадаги узоқ давом этаётган ҳарбий-сиёсий зиддиятларнинг бевосита маҳсулидир:
Теҳроннинг қатъий талаби: Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси сентябрь ойида Ҳурмуз бўғозининг шарқий қисмида кемалар қатнови чекланган махсус зона жорий этилганини ва барча савдо кемалари ҳудуддан фақат Теҳрон билан келишилган ҳолда ўтиши шартлигини расман эълон қилган эди;
АҚШ ва Исроил билан тўқнашувлар: Жорий йил 28 февралда АҚШ ва Исроил томонидан Эрон ҳудудидаги объектларга берилган зарбалар ҳамда Теҳроннинг жавоб ҳужумлари минтақада янги уруш ўчоғини ҳосил қилди. Июнь ойида ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича меморандум имзоланган бўлса-да, кейинчалик томонлар яна бир бор зарбалар алмашди ва низо ҳанузгача бартараф этилмаган.
Ҳурмуз бўғози орқали дунё нефть экспортининг салмоқли қисми олиб ўтилишини инобатга олсак, бир сутка ичида иккита йирик кеманинг сафдан чиқиши жаҳон биржаларида қора олтин нархларининг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…