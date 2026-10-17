Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради

·52·Дунё
Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳурмуз бўғозида 17 октябр куни 2 миллион баррел нефт ортилган иккинчи танкер денгиз минасига урилиб портлаб кетди.
  • Бу ҳодиса бир сутка ичида ушбу ҳудудда юз берган иккинчи фавқулодда вазият бўлиб, ҳар иккала кема ҳам расмий рухсациз ва транспондерлари ўчирилган ҳолда ҳаракатланган.
  • Ушбу инсидентлар минтақадаги ҳарбий-сиёсий зиддиятлар билан боғлиқ бўлиб, дунё нефт бозорида нархларнинг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.

Дунёнинг асосий нефть артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозида вазият ўта хавфли тус олмоқда. 17 октябрь, шанба куни эрталаб Теҳрон билан келишмаган ҳолда ва транспондерини ўчириб бўғоздан сузиб ўтишга уринган навбатдаги супертанкер денгиз минасига урилиб, портлаб кетди.

Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) матбуот хизмати томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, ушбу йирик кема бортида 2 миллион баррелдан ортиқ нефть олиб кетилаётган бўлган.

Бир кеча-кундузда иккинчи фавқулодда ҳолат

Денгиздаги портлашлар кетма-кетлиги глобал нефть ташувчи флот учун жиддий зарба бўлди:

  • Иккинчи ҳодиса тафсилотлари: 17 октябрь тонгида юз берган портлашдан сўнг танкерга зарар етган; ҳозирча жабрланганлар ва кеманинг қайси давлатга тегишли экани ҳақидаги маълумотлар очиқланмади;

  • Тундаги илк ёнғин: Атиги бир неча соат олдин, 17 октябрга ўтар кечаси ҳам Ҳурмуз бўғозида худди шундай ҳажмдаги — қарийб 2 миллион баррель хом нефть ташиётган яна бир супертанкерда портлаш ва кучли ёнғин қайд этилган эди;

  • Транспондерлар ўчирилган: Ҳар иккала кема ҳам расмий рухсатсиз, сунъий йўлдош кузатув тизимларини ўчирган ҳолда хавфли ҳудудни кесиб ўтишга урингани айтилмоқда.

Бўғоздаги тақиқланган ҳудуд ва геосиёсий тўқнашув

Мазкур инцидентлар минтақадаги узоқ давом этаётган ҳарбий-сиёсий зиддиятларнинг бевосита маҳсулидир:

  • Теҳроннинг қатъий талаби: Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси сентябрь ойида Ҳурмуз бўғозининг шарқий қисмида кемалар қатнови чекланган махсус зона жорий этилганини ва барча савдо кемалари ҳудуддан фақат Теҳрон билан келишилган ҳолда ўтиши шартлигини расман эълон қилган эди;

  • АҚШ ва Исроил билан тўқнашувлар: Жорий йил 28 февралда АҚШ ва Исроил томонидан Эрон ҳудудидаги объектларга берилган зарбалар ҳамда Теҳроннинг жавоб ҳужумлари минтақада янги уруш ўчоғини ҳосил қилди. Июнь ойида ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича меморандум имзоланган бўлса-да, кейинчалик томонлар яна бир бор зарбалар алмашди ва низо ҳанузгача бартараф этилмаган.

Ҳурмуз бўғози орқали дунё нефть экспортининг салмоқли қисми олиб ўтилишини инобатга олсак, бир сутка ичида иккита йирик кеманинг сафдан чиқиши жаҳон биржаларида қора олтин нархларининг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.

Ҳурмуз бўғозиТеҳронИслом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР)Нефть портлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилдиДунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди16 октябр 19:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22Яқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкинЯқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкин29 сентябр 09:40Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди