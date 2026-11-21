Ҳурмуз бўғозида танкерлар кетма-кет портламоқда: денгизда нима юз беряпти?
Жаҳон нефть савдоси учун стратегик аҳамиятга эга Ҳурмуз бўғозида октябрь ва ноябрь ойларида танкерлар шикастланиши, портлаши ва ёниши билан боғлиқ бир қатор ҳодисалар қайд этилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Айрим маълумотларда бир куннинг ўзида тўртта кема денгиз минасига урилгани айтилса, бошқа хабарларда икки миллион баррелдан ортиқ нефть ташиган супертанкер ҳам тилга олинган.
Ҳурмуз бўғози атрофидаги вазият янада кескинлашгани ҳақида хабарлар кўпаймоқда. Тақдим этилган маълумотларга кўра, 2026 йил октябрь ойининг иккинчи ярмидан ноябрь ойига қадар ушбу стратегик сув йўлида бир нечта нефть танкери денгиз миналарига дуч келган, айримларида кучли портлаш ва ёнғинлар юз берган.
Ҳодисаларнинг тез-тез такрорланаётгани нафақат Форс кўрфази хавфсизлиги, балки халқаро энергетика бозори учун ҳам жиддий хавотир уйғотиши мумкин. Бироқ ҳозирча келтирилган хабарларда барча портлашларнинг сабаби, миналарнинг келиб чиқиши ва зарар кўрган кемаларнинг аниқ рўйхати тўлиқ тасдиқлангани кўрсатилмаган.
Ноябрь ойида бир неча танкер шикастлангани айтилмоқда
Тақдим этилган маълумотларда энг сўнгги ҳодисалар 17–18 ноябрь кунлари билан боғланган.
18 ноябрь куни Ҳурмуз бўғозининг шарқий қисмида бир кун ичида тўртта танкер денгиз минасига урилгани, уларда ёнғин чиққани ва кемалар жиддий зарар кўргани ҳақида хабар берилган.
Ундан бир кун аввал, 17 ноябрь куни эса Эрон Ҳарбий-денгиз кучлари бўғоз яқинида яна учта танкер минага тушиб, портлаганини маълум қилгани айтилмоқда. Хабарда кемалардан бири икки миллион баррелдан ортиқ нефть ташигани алоҳида таъкидланган.
12–15 ноябрь кунлари ҳам Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси маълумотларига кўра, иккита йирик нефть танкери минага урилиб портлаган ва ёнғин содир бўлган.
Шундай қилиб, ноябрь ойининг ўзида бир нечта йирик денгиз ҳодисалари ҳақида хабарлар тарқалган. Аммо уларнинг барчасини алоҳида воқеалар сифатида ҳисоблаш ва зарар кўрган кемаларнинг умумий сонини аниқлаш учун мустақил тасдиқланган маълумотлар зарур.
Октябрь ойида ҳам танкерлар портлагани хабар қилинган
Муаммо фақат ноябрь ойи билан чекланмаган. Тақдим этилган маълумотларга кўра, октябрь ойининг ўрталари ва охирида ҳам Ҳурмуз бўғози атрофида бир қатор шунга ўхшаш ҳодисалар қайд этилган.
Жумладан, 17, 21, 22 ва 30 октябрь кунлари икки миллион баррел нефть ташиган супертанкерлар ҳамда бошқа кемалар миналарга урилгани, портлагани ёки шикастлангани ҳақида хабарлар келтирилган.
Айрим маълумотларда кемалар Теҳрон томонидан белгиланган ёки келишилган ҳаракат йўналишидан ташқарида ҳаракатланган пайтда миналарга дуч келгани айтилган.
Агар бу маълумотлар тасдиқланса, ҳодисаларнинг такрорланиши бўғоздаги кемалар ҳаракати хавфсизлиги жиддий муаммога айланганини кўрсатиши мумкин.
Нега Ҳурмуз бўғозидаги ҳар бир ҳодиса жаҳон учун муҳим?
Ҳурмуз бўғози Форс кўрфазини Уммон кўрфази ва Араб денгизи билан боғлайдиган стратегик денгиз йўли ҳисобланади. У орқали Яқин Шарқда қазиб олинадиган нефть ва нефть маҳсулотларининг катта қисми жаҳон бозорларига етказиб берилади.
Шу сабабли ушбу ҳудуддаги ҳар қандай хавфсизлик муаммоси нефть ташиш жараёнига таъсир кўрсатиши мумкин. Танкерларнинг ҳаракати чекланиши, суғурта харажатлари ошиши ёки кемалар хавфсизроқ йўналишларни танлаши етказиб бериш муддатлари ва харажатларига таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас.
Айниқса, катта ҳажмда нефть ташийдиган супертанкерлар билан боғлиқ ҳодисалар бозор иштирокчилари учун алоҳида аҳамиятга эга. Чунки битта йирик кеманинг шикастланиши ҳам нефть етказиб бериш занжирида қўшимча қийинчиликлар келтириб чиқариши мумкин.
Миналар қаердан пайдо бўлгани ҳозирча аниқ эмас
Ҳодисалар ҳақидаги хабарларда асосий саволлардан бири — денгиз миналарини ким ўрнатгани ва улар қайси ҳудудларда жойлаштирилгани масаласидир.
Айрим хабарларда кемалар белгиланган ҳаракат йўналишидан четга чиққан пайтда миналарга дуч келгани таъкидланади. Бироқ бу ҳолатнинг ўзи миналарнинг келиб чиқиши ёки уларни ким жойлаштирганини исботламайди.
Шунингдек, портлашларнинг барчаси айнан денгиз миналари сабабли юз берганини тасдиқлаш учун техник текширувлар ва мустақил манбалар маълумотлари зарур.
Хулоса қилиб айтганда, Ҳурмуз бўғози атрофидаги танкерлар билан боғлиқ хабарлар жаҳон энергетика бозори учун жиддий аҳамиятга эга. Аммо ҳодисаларнинг аниқ кўлами, сабаблари ва эҳтимолий айбдорлар ҳақида якуний хулоса чиқаришга ҳали эрта. Бу борадаги тасдиқланган маълумотлар минтақадаги вазиятни баҳолашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…