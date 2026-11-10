Европада ваҳима: Трамп Путин билан қитъани четлаб ўтувчи «қўшалоқ битим» тайёрламоқда

2 дақиқа ўқиш43
Европада ваҳима: Трамп Путин билан қитъани четлаб ўтувчи «қўшалоқ битим» тайёрламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Киев ва Европа Иттифоқини четлаб ўтган ҳолда, РФ Президенти Владимир Путин билан кенг кўламли «қўшалоқ келишув» тузишга ҳозирланмоқда.
  • Те Телеграпҳ нашрига кўра, ушбу режа Украинадаги можарони тўхтатиш ҳамда Ҳурмуз бўғозида кемалар қатновини қайта тиклашни назарда тутади.

Европа етакчиларининг Россияни халқаро изоляцияда ушлаб туриш бўйича кўп йиллик уринишлари Оқ уйнинг глобал хавфсизлик тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга қаратилган прагматик сиёсати олдида жиддий тўсиққа дуч келди. Британиянинг етакчи нашрларидан бири бўлган The Telegraph Брюссель ва Лондон дипломатик доираларига таяниб хабар беришича, АҚШ Президенти Дональд Трамп Киев ва Европа Иттифоқи фикрини тўлиқ четлаб ўтган ҳолда РФ Президенти Владимир Путин билан кенг кўламли «қўшалоқ келишув» тузишга ҳозирланмоқда.

Украина ва Ҳурмуз бўғози: Трампнинг катта геосиёсий савдоси

Маълумотларга кўра, Вашингтон тайёрлаётган режа бир вақтнинг ўзида иккита йирик глобал муаммони — Украинадаги можарони тўхтатиш ва нефть ташишда стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳурмуз бўғозида кемалар қатновини тўлиқ очишни назарда тутади. Овал кабинетда чиқиш қилган Дональд Трамп ушбу келажакдаги битим параметрлари бутун Европа хавфсизлик архитектурасини қамраб олишини очиқ тан олди.

Бу баёнот Европа пойтахтларида ҳақиқий сиёсий шок тўлқинини келтириб чиқарди. Ҳозирда Европа Иттифоқи етакчилари БАА пойтахти Абу-Дабида бўлиб ўтадиган ёпиқ раундга бориш учун ягона ваколатли музокарачи топишга шошилинч равишда уринмоқда.

Келишув йўналиши

Вашингтон режаси (Трамп)

Европа Иттифоқи ва Лондон хавотири

Москванинг қатъий позицияси

Украина масаласи

Жабҳадаги вазиятни тезкор музлатиш ва тўқнашувни тугатиш

Киев ва ЕИ фикри инобатга олинмаслиги, субъектликни йўқотиш

Жойлардаги янги воқеликларни тан олиш шарти

Ҳурмуз бўғози

Денгиз қамалини ечиш ва энергия нархларини тушириш

Глобал савдо йўлларининг учинчи давлатлар назоратига ўтиши

Стратегик манфаатларни тўлиқ ҳимоя қилиш

Европа хавфсизлиги

Транзакцион геосиёсий савдо орқали янги мувозанат

Қитъа хавфсизлигининг Вашингтон ва Москва томонидан ҳал этилиши

Суверен хавфсизлик кафолатларига сўзсиз эришиш

Музокара майдони

Абу-Дабидаги ёпиқ ва тор доирадаги учрашувлар

Европанинг музокара столидан ташқарида қолиб кетиши

Фақат амалий натижа берадиган мулоқотни қабул қилиш

«Британия ва Европа нашрларининг “Европанинг ортидан фитна” ҳақидаги хавотирлари ортида ғарб сиёсий элитасининг мустақил қарор қабул қилувчи субъект сифатидаги таъсирини йўқотишдан қўрқуви ётибди. Вашингтон энди классик геосиёсий олди-сотди форматига ўтмоқда».

Воқеликка қайтиш: Келишув қанчалик амалга ошади?

The Telegraph томонидан берилаётган шов-шувли баёнотларга қарамай, таҳлилчилар АҚШнинг «қитъа харитасини бир неча ҳаракат билан қайта чизиш» қобилиятига жиддий шубҳа билан қарамоқда. Америка дипломатияси одатда бизнес услубидаги транзакцион савдолар имкониятини бўрттириб кўрсатишга мойил бўлиб келган.

Москва эса ўз навбатида, узоқ муддатли ва барқарор тинчликка фақат ердаги реал вазиятни сўзсиз тан олиш ва қўйилган суверен хавфсизлик мақсадлари тўлиқ бажарилган тақдирдагина эришиш мумкинлигини очиқ тушунтириб келмоқда. Бу эса Вашингтон томонидан таклиф этиладиган ҳар қандай бир томонлама шартлар амалда натижасиз қолиши мумкинлигини кўрсатади.

Сизнингча, АҚШ ва Россия Европани четлаб ўтиб, янги хавфсизлик тизимини ўрната оладими ёки бундай келишув қитъада янги бўлинишларга олиб келадими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари