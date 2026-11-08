Ҳурмуз бўғозида нефть танкери портлади: БАА Миллий гвардияси ёнғиндан 22 кишини қутқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳурмуз бўғози ва Ўмон кўрфазида юз берган қатор фавқулодда ҳодисалар натижасида БАА Миллий гвардияси ёниб кетган юк кемасидаги 22 нафар экипаж аъзосини қутқариб қолди.
- Эроннинг «Тасним» агентлиги маълумотига кўра, ҳудудда иккита нефт танкери миналарга дуч келиб портлаган.
- Шунингдек, АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги Ўмон кўрфазида савдо кемасига зарба берилганини тасдиқлади.
Яқин Шарқнинг асосий савдо ва денгиз йўлларидан бири ҳисобланган Ўмон кўрфази ҳамда Ҳурмуз бўғозида якшанбага ўтар кечаси бир қатор жиддий фавқулодда ҳодисалар юз берди.
«Reuters» агентлигининг БАА расмий идорасига таяниб хабар беришича, Бирлашган Араб Амирликлари Миллий гвардияси денгизда ёниб кетган юк кемасидан 22 нафар экипаж аъзосини хавфсиз ҳудудга олиб чиқишга муваффақ бўлди.
БАА Миллий гвардиясининг тезкор қутқарув операцияси
Денгизда бошланган кучли ёнғин ортидан зудлик билан махсус хизматлар жалб этилди:
22 нафар инсон қутқарилди: БАА Миллий гвардияси берган расмий баёнотга кўра, Ўмон кўрфазида ҳаракатланаётган йирик юк кемасида кучли ёнғин келиб чиққан ва махсус бўлинмаларнинг тезкор аралашуви туфайли кемадаги барча 22 киши эвакуация қилиниб, ҳаёти сақлаб қолинган;
Гувоҳнома ва мониторинг: Буюк Британия денгиз савдо операциялари бошқармаси (UKMTO) ҳам мазкур ҳудудда юк ташувчи балкер ва қуролли кучлар иштирокида ҳодиса рўй берганини қайд этди.
Ҳурмузда танкерлар портлаши ва CENTCOM баёноти: Минтақадаги вазият
Ушбу қутқарув операцияси минтақа сувларидаги яна бир қатор қалтис воқеалар фонида рўй берди:
Иккита нефть танкерида портлаш: Эроннинг «Tasnim» агентлиги тарқатган хабарга кўра, тунги вақтда Ҳурмуз бўғози ҳудудида нефть ташувчи иккита йирик танкер миналарга дуч келиб портлаган ва ёниб кетган;
АҚШ Қуролли кучлари зарбаси: Шунингдек, АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Ўмон кўрфазида Эроннинг денгиз блокадасини ёриб ўтишга уринган савдо кемасига зарба берилиб, у сафдан чиқарилгани ҳақида расман хабар қилди.
Минтақада хавфсизлик чоралари кучайтирилган, халқаро денгиз хавфсизлиги хизматлари мазкур ҳудуд орқали ўтувчи барча тижорий кемаларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…