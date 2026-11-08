Ҳурмуз бўғозида нефть танкери портлади: БАА Миллий гвардияси ёнғиндан 22 кишини қутқарди

·6·Дунё
Ҳурмуз бўғозида нефть танкери портлади: БАА Миллий гвардияси ёнғиндан 22 кишини қутқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳурмуз бўғози ва Ўмон кўрфазида юз берган қатор фавқулодда ҳодисалар натижасида БАА Миллий гвардияси ёниб кетган юк кемасидаги 22 нафар экипаж аъзосини қутқариб қолди.
  • Эроннинг «Тасним» агентлиги маълумотига кўра, ҳудудда иккита нефт танкери миналарга дуч келиб портлаган.
  • Шунингдек, АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги Ўмон кўрфазида савдо кемасига зарба берилганини тасдиқлади.

Яқин Шарқнинг асосий савдо ва денгиз йўлларидан бири ҳисобланган Ўмон кўрфази ҳамда Ҳурмуз бўғозида якшанбага ўтар кечаси бир қатор жиддий фавқулодда ҳодисалар юз берди.

«Reuters» агентлигининг БАА расмий идорасига таяниб хабар беришича, Бирлашган Араб Амирликлари Миллий гвардияси денгизда ёниб кетган юк кемасидан 22 нафар экипаж аъзосини хавфсиз ҳудудга олиб чиқишга муваффақ бўлди.

БАА Миллий гвардиясининг тезкор қутқарув операцияси

Денгизда бошланган кучли ёнғин ортидан зудлик билан махсус хизматлар жалб этилди:

  • 22 нафар инсон қутқарилди: БАА Миллий гвардияси берган расмий баёнотга кўра, Ўмон кўрфазида ҳаракатланаётган йирик юк кемасида кучли ёнғин келиб чиққан ва махсус бўлинмаларнинг тезкор аралашуви туфайли кемадаги барча 22 киши эвакуация қилиниб, ҳаёти сақлаб қолинган;

  • Гувоҳнома ва мониторинг: Буюк Британия денгиз савдо операциялари бошқармаси (UKMTO) ҳам мазкур ҳудудда юк ташувчи балкер ва қуролли кучлар иштирокида ҳодиса рўй берганини қайд этди.

Ҳурмузда танкерлар портлаши ва CENTCOM баёноти: Минтақадаги вазият

Ушбу қутқарув операцияси минтақа сувларидаги яна бир қатор қалтис воқеалар фонида рўй берди:

  • Иккита нефть танкерида портлаш: Эроннинг «Tasnim» агентлиги тарқатган хабарга кўра, тунги вақтда Ҳурмуз бўғози ҳудудида нефть ташувчи иккита йирик танкер миналарга дуч келиб портлаган ва ёниб кетган;

  • АҚШ Қуролли кучлари зарбаси: Шунингдек, АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Ўмон кўрфазида Эроннинг денгиз блокадасини ёриб ўтишга уринган савдо кемасига зарба берилиб, у сафдан чиқарилгани ҳақида расман хабар қилди.

Минтақада хавфсизлик чоралари кучайтирилган, халқаро денгиз хавфсизлиги хизматлари мазкур ҳудуд орқали ўтувчи барча тижорий кемаларни эҳтиёткорлик чораларини кўришга чақирмоқда.

Ҳурмуз бўғозиЎмон кўрфазиCENTCOMБАА Миллий гвардияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда15 сентябр 13:16Эрон телевидениеси Украина ва Польша шаҳарларига ракета зарбалари билан таҳдид қилдиЭрон телевидениеси Украина ва Польша шаҳарларига ракета зарбалари билан таҳдид қилди5 ноябр 09:48АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?3 ноябр 18:22Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошландиҲурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошланди2 ноябр 23:11Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиҲурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилди2 ноябр 09:20Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеосиҲурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси19 октябр 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди