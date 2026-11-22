Эрон Ҳурмуз бўғозини очиш учун АҚШдан қандай 7 талабни бажаришни сўрамоқда?
Ҳурмуз бўғози орқали халқаро кемалар ҳаракати қайта тикланиши мумкин, аммо бу Вашингтоннинг Теҳрон талабларини қабул қилиши ва аввал йўл қўйилган хатоларни тан олишига боғлиқ. Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Аракчи стратегик сув йўлини очиш қийин эмаслигини, бунинг учун АҚШ халқаро ҳуқуқдан келиб чиқадиган Эрон шартларини бажариши лозимлигини билдирди. Теҳрон эса музокаралар билан бирга Форс кўрфазида янги хавфсизлик механизмларини яратишни ҳам муҳокама қилмоқда.
Эрон Ҳурмуз бўғозидаги вазиятни ҳал қилиш бўйича ўз позициясини яна бир бор баён қилди. Ташқи ишлар вазири Аббос Аракчининг Ўмонга ташрифи чоғида билдирган фикрларига кўра, халқаро судна қатновини тиклаш Вашингтоннинг Эрон талабларини бажариши, халқаро ҳуқуқ нормаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларга амал қилиши ва аввалги хатоларни тан олишига боғлиқ.
Теҳроннинг позициясига кўра, бўғозни очиш учун мураккаб техник ечимлар талаб қилинмайди. Асосий масала — АҚШнинг сиёсий қарор қабул қилиши ва Эрон билан келишувга тайёрлигидир.
Аракчи: «Бўғозда судна қатновини тиклаш қийин эмас»
Аббос Аракчи бу ҳақда Ўмонга ташрифи давомида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Ҳурмуз бўғозида ҳаракатни қайта тиклаш учун АҚШ Эрон томони илгари сурган шартларни қабул қилиши ва ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажариши керак.
«Ҳурмуз бўғози орқали судна қатновини қайта тиклаш қийин вазифа эмас. Бунинг учун АҚШ Эроннинг халқаро ҳуқуқдан келиб чиқадиган шартларини қабул қилиши кифоя. Мавжуд вазиятдан чиқиш фақат АҚШ йўл қўйган хатоларини тан олиб, аввал ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажарган тақдирдагина мумкин», — деб ёзди Аракчи ўзининг Telegram каналида.
Вазирнинг баёнотида Вашингтоннинг позицияси ўзгариши бўғоздаги вазиятни ҳал қилишнинг асосий шартларидан бири сифатида кўрсатилган.
Эрон ва Ўмон Форс кўрфазидаги хавфсизликни муҳокама қилди
Аракчининг маълум қилишича, Маскатдаги маслаҳатлашувлар давомида Эрон ва Ўмон Форс кўрфазида хавфсизликни таъминлашнинг янги механизмларини яратиш масаласини ҳам муҳокама қилган.
Эрон ташқи ишлар вазири минтақада барқарорликни таъминлашда маҳаллий давлатларнинг роли кучайиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, минтақадаги мамлакатлар хавфсизликни таъминлаш учун хорижий ҳарбий кучларга таяниш ўрнига, ўз имкониятлари ва ҳамкорлигига суяниши лозим.
Аракчи бу йўналишдаги мулоқот бошланганини билдириб, минтақавий хавфсизлик масалаларида давлатларнинг мустақил ёндашувини қўллаб-қувватлади.
Теҳроннинг Ҳурмуз бўғозини очиш бўйича 7 талаби нималардан иборат?
Аввалроқ Аббос Аракчи Эрон АҚШ билан экспертлар даражасида музокаралар ўтказишга ва икки кунлик режа асосида Ҳурмуз бўғозини очишга тайёрлигини билдирган эди. Бунинг учун Вашингтон Теҳрон томони илгари сурган еттита асосий талабни бажариши лозим.
ОАВ маълумотларига кўра, АҚШга аввал махфий тарзда тақдим этилган ушбу талаблар қуйидагиларни ўз ичига олади:
1
Барча фронтларда ўт очишни тўхтатиш
АҚШ ва Исроилнинг нафақат Эронга, балки минтақадаги унинг иттифоқчиларига, хусусан, Ливандаги ҳарбий ҳаракатларини ҳам тўхтатиш талаб қилинмоқда.
2
Денгиз блокадасини бекор қилиш
Эрон портларига нисбатан АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари томонидан амалга оширилаётган блокадани тўлиқ тугатиш ва Америка ҳарбий кемаларини можаро ҳудудидан олиб чиқиш.
3
Санкцияларни бекор қилиш
Вашингтоннинг Эронга нисбатан чекловларини, жумладан, Эрон нефтини жаҳон бозорига экспорт қилишга тўсқинлик қилувчи чораларни бекор қилиш.
4
Музлатилган активларни қайтариш
Хорижда блокланган Эрон давлат маблағларидан фойдаланиш имкониятини тиклаш. Уларнинг миқдори камида 12 миллиард доллар деб баҳоланмоқда.
5
Зарар учун компенсация тўлаш
2025 ва 2026 йиллардаги ҳарбий ҳаракатлар натижасида Эронга етказилган зарар учун тўлиқ компенсация бериш.
6
Хавфсизлик кафолатларини бериш
АҚШ ва унинг иттифоқчилари томонидан Эронга нисбатан янги ҳужумлар ва провокацияларни амалга оширмаслик бўйича кафолатлар.
7
Бўғоз устидан назоратнинг янги тартибини тан олиш
Ҳурмуз бўғозида судна қатновини тартибга солиш бўйича Эрон назоратига асосланган янги ҳуқуқий режимни мустаҳкамлаш.
Ушбу еттита талаб ОАВ тарқатган маълумотларга асосланган бўлиб, уларнинг АҚШ томонидан қабул қилингани ёки расмий келишувга айлангани ҳақида маълумот йўқ.
Ҳурмуз бўғози атрофидаги вазият нима учун бутун дунё учун муҳим?
Ҳурмуз бўғози жаҳон энергетикаси ва халқаро денгиз савдосидаги энг муҳим стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади. Форс кўрфазидан жаҳон бозорларига нефть ва бошқа энергетик ресурсларни ташишда ушбу сув йўли алоҳида аҳамиятга эга.
Шу сабабли бўғоздаги ҳар қандай чеклов, ҳарбий кескинлик ёки судна қатновининг тўхташи нефть нархлари, транспорт харажатлари, суғурта тарифлари ва халқаро савдо занжирларига таъсир кўрсатиши мумкин.
Эроннинг АҚШ билан музокараларга тайёрлиги ва Ҳурмуз бўғозини очиш бўйича шартларини яна бир бор баён қилиши минтақада дипломатик ечим излаш имконияти мавжудлигини кўрсатади. Бироқ Теҳроннинг талаблари жуда кенг қамровли бўлиб, улар нафақат денгиз қатнови, балки санкциялар, ҳарбий хавфсизлик, молиявий активлар ва минтақавий сиёсий муносабатларни ҳам қамраб олган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…