Трамп Хитой раҳбари билан учрашувда қандай шартларни илгари сурди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда Хитой раиси Си Сзинпиндан Ҳурмуз бўғозини очиш ва Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига йўл қўймаслик масаласида кўмаклашишни сўради.
- Томонлар, шунингдек, АҚШ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари харидини ошириш ва Украинадаги можарони тезроқ якунлаш бўйича ҳамкорлик қилишга келишиб олдилар.
АҚШ президенти Дональд Трамп Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиндан стратегик аҳамиятга эга Ҳурмуз бўғозини очишда кўмаклашишни сўради. Reuters агентлигининг хабар беришича, ушбу масала Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) саммити доирасида бўлиб ўтган икки давлат етакчиларининг юзма-юз учрашувида муҳокама қилинган.
АҚШ раҳбари Вашингтон ва Пекиннинг минтақавий хавфсизлик борасидаги позициялари уйғун эканини алоҳида қайд этди:
«АҚШ ва Хитой Ҳурмуз бўғози орқали энергия ресурслари етказиб берилишини таъминлаш ва Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига йўл қўймаслик борасида умумий манфаатларга эга. Ҳар икки масала бўйича бизнинг позицияларимиз қатъий ва қатъиятлидир», — деди Дональд Трамп.
Иқтисодий келишувлар ва Украина масаласи
Суҳбат давомида Дональд Трамп Си Цзиньпинни ўз дўсти деб атаб, улар ўртасида «алоҳида муносабатлар» мавжудлигини ҳамда томонлар икки томонлама алоқаларни «адолатли» ҳолатга келтира олганини таъкидлади.
Музокараларнинг иқтисодий қисмида АҚШ президенти Пекиндан америкалик фермерлар маҳсулотларини харид қилиш учун қўшимча чоралар кўришни сўраш ниятида эканини билдирди. У Хитойнинг «қондириб бўлмас эҳтиёжлари» борлигини ва Қўшма Штатлар ушбу талабни қондиришга тайёр эканини қўшимча қилди. Бундан ташқари, етакчилар Украинадаги можарони ҳам кўриб чиқишди — Трампнинг сўзларига кўра, Пекин ҳам худди Вашингтон каби урушнинг тезроқ якунланишидан манфаатдор.
Музокаралар йўналиши
Асосий баёнотлар ва тафсилотлар
Яқин Шарқ ва энергетика
Ҳурмуз бўғозини очиш ва Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига йўл қўймаслик бўйича умумий позиция
Савдо ва иқтисодиёт
Хитой томонидан АҚШ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари харидини ошириш таклифи
Украина можароси
Пекин ва Вашингтоннинг можарони тезроқ ҳал этишдан манфаатдорлиги тасдиқланди
Уч томонлама саммит
Путин, Трамп ва Си Цзиньпин иштирокида ядро қуроли назорати, Эрон, КХДР ва Украина муҳокамаси
Тарихдаги илк уч томонлама саммитга уланган мулоқот
Қайд этилишича, Трамп ва Си Цзиньпин учрашувининг бошланиши бироз кечиккан. Бунга АҚШ президентининг Россия раҳбари Владимир Путин билан режалаштирилганидан кўра узоқроқ давом этган суҳбати сабаб бўлган (бу уларнинг 2025 йил августида Аляскадаги саммитидан кейинги илк юзма-юз учрашуви бўлиб, унда ҳам Украинадаги вазиятни тартибга солиш муҳокама қилинган).
Икки томонлама музокаралар якунланиши биланоқ Трамп ва Си Цзиньпин ёнига Владимир Путин ҳам қўшилди ва шу тариқа АҚШ, Хитой ҳамда Россия етакчиларининг тарихдаги илк уч томонлама учрашуви бошланди. Ушбу форматнинг бош мавзулари сифатида ядро қуроллари устидан назорат, Эрон, КХДР атрофидаги вазият ҳамда Украина можароси белгиланган.
Сизнингча, АҚШ ва Хитойнинг Ҳурмуз бўғози хавфсизлиги ва энергия таъминоти борасидаги ҳамкорлиги жаҳон нефть бозори ва Яқин Шарқдаги вазиятни барқарорлаштира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…