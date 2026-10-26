“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?

·3·Дунё
“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина президенти Владимир Зеленский ноябр ойида кутилаётган тинчлик музокаралари олдидан мамлакатнинг қатъий позицияси ва кесиб ўтилмайдиган «қизил чизиқлари»ни маълум қилди.
  • Киев расмийлари Украина нейтрал мақомга ўтишидан ва миллий армия имкониятларини чеклашдан қатъий воз кечмоқда.

Украина президенти Владимир Зеленский ТСН телеканалига берган интервьюсида ноябрь ойида қайта тикланиши кутилаётган тинчлик музокаралари олдидан Киевнинг расмий позицияси ва кесиб ўтилмайдиган асосий «қизил чизиқлари»ни маълум қилди.

Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Украина ҳеч қандай ҳолатда бетарафлик мақомига рози бўлмайди ва миллий армия сони ёки имкониятларини чеклашга йўл қўймайди. Шунингдек, у энг оғриқли масала ҳисобланган ҳудудлар бўйича мулоқот фақат Россия президенти даражасида олиб борилиши мумкинлигини очиқ билдирди.

Киевнинг «қизил чизиқлари»: Нейтрал мақом ва армия чекловлари қабул қилинмайди

Владимир Зеленский бўлажак мулоқотлар бўйича АҚШ билан умумий позицияга эга эканликларини айтиб ўтди:

  • Бетарафликдан қатъий воз кечиш: «Биз давлатимизнинг нейтраллиги ҳақида гаплаша олмаймиз ва бу ҳақда гапирмаслигимиз керак. Бу борадаги бизнинг қарашимиз, умуман олганда, Америка томони билан бир хил», — деди Зеленский;

  • Армияни чеклашни рад этиш: Президент Украина қуролли кучлари сафини ёки қуролланишини қисқартириш ҳеч кимга хавфсизлик қўшмаслигини таъкидлаб, бу талабни қабул қилиб бўлмаслигини уқтирди;

  • Вашингтон билан келишувлар: У ҳужжатларда акс этган аниқ бандларни сир сақлаган ҳолда, АҚШ маъмурияти билан келишилган келишувларга мувофиқ ҳозирча барча тафсилотларни ошкор қилолмаслигини айтди.

Ҳудудлар алмашинуви ва ноябрдаги талаблар: Фақат Путин билан мулоқот

Тинчлик шартлари ва эҳтимолий келишувлар борасида Киевнинг аниқ талаблари белгилаб олинган:

  • Олий даражадаги муҳокама: Зеленский ҳудудлар алмашинувига оид мураккаб ва нозик масалаларни бошқа дипломатлар билан эмас, шахсан Россия президенти Владимир Путин билангина муҳокама қилишга тайёр эканини билдирди;

  • Энергетика ва кема қатнови шарти: Ноябрь ойидаги музокаралар столида Киев биринчи навбатда Россиядан Украина энергетика инфратузилмасига берилаётган зарбаларни тўхтатишни талаб қилади;

  • Дениз йўллари хавфсизлиги: Шу билан бирга, Қора денгиздаги фуқаровий кема қатновига қарши ҳар қандай ҳужумларни тўлиқ тўхтатиш Киевнинг асосий шартларидан бири сифатида кун тартибига қўйилмоқда.

Ноябрь ойида бўлиб ўтиши режалаштирилаётган дипломатик учрашувлар ушбу кескин талаблар фонида мураккаб ва ҳал қилувчи синовга айланиши кутилмоқда.

Владимир ЗеленскийРоссия-Украина урушиТинчлик музокаралариВладимир Путин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50Юрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтдиЮрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтдиКеча 23:01Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқдаРоссияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда23 октябр 22:47NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин3 октябр 10:48Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди