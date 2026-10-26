“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина президенти Владимир Зеленский ноябр ойида кутилаётган тинчлик музокаралари олдидан мамлакатнинг қатъий позицияси ва кесиб ўтилмайдиган «қизил чизиқлари»ни маълум қилди.
- Киев расмийлари Украина нейтрал мақомга ўтишидан ва миллий армия имкониятларини чеклашдан қатъий воз кечмоқда.
Украина президенти Владимир Зеленский ТСН телеканалига берган интервьюсида ноябрь ойида қайта тикланиши кутилаётган тинчлик музокаралари олдидан Киевнинг расмий позицияси ва кесиб ўтилмайдиган асосий «қизил чизиқлари»ни маълум қилди.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Украина ҳеч қандай ҳолатда бетарафлик мақомига рози бўлмайди ва миллий армия сони ёки имкониятларини чеклашга йўл қўймайди. Шунингдек, у энг оғриқли масала ҳисобланган ҳудудлар бўйича мулоқот фақат Россия президенти даражасида олиб борилиши мумкинлигини очиқ билдирди.
Киевнинг «қизил чизиқлари»: Нейтрал мақом ва армия чекловлари қабул қилинмайди
Владимир Зеленский бўлажак мулоқотлар бўйича АҚШ билан умумий позицияга эга эканликларини айтиб ўтди:
Бетарафликдан қатъий воз кечиш: «Биз давлатимизнинг нейтраллиги ҳақида гаплаша олмаймиз ва бу ҳақда гапирмаслигимиз керак. Бу борадаги бизнинг қарашимиз, умуман олганда, Америка томони билан бир хил», — деди Зеленский;
Армияни чеклашни рад этиш: Президент Украина қуролли кучлари сафини ёки қуролланишини қисқартириш ҳеч кимга хавфсизлик қўшмаслигини таъкидлаб, бу талабни қабул қилиб бўлмаслигини уқтирди;
Вашингтон билан келишувлар: У ҳужжатларда акс этган аниқ бандларни сир сақлаган ҳолда, АҚШ маъмурияти билан келишилган келишувларга мувофиқ ҳозирча барча тафсилотларни ошкор қилолмаслигини айтди.
Ҳудудлар алмашинуви ва ноябрдаги талаблар: Фақат Путин билан мулоқот
Тинчлик шартлари ва эҳтимолий келишувлар борасида Киевнинг аниқ талаблари белгилаб олинган:
Олий даражадаги муҳокама: Зеленский ҳудудлар алмашинувига оид мураккаб ва нозик масалаларни бошқа дипломатлар билан эмас, шахсан Россия президенти Владимир Путин билангина муҳокама қилишга тайёр эканини билдирди;
Энергетика ва кема қатнови шарти: Ноябрь ойидаги музокаралар столида Киев биринчи навбатда Россиядан Украина энергетика инфратузилмасига берилаётган зарбаларни тўхтатишни талаб қилади;
Дениз йўллари хавфсизлиги: Шу билан бирга, Қора денгиздаги фуқаровий кема қатновига қарши ҳар қандай ҳужумларни тўлиқ тўхтатиш Киевнинг асосий шартларидан бири сифатида кун тартибига қўйилмоқда.
Ноябрь ойида бўлиб ўтиши режалаштирилаётган дипломатик учрашувлар ушбу кескин талаблар фонида мураккаб ва ҳал қилувчи синовга айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…