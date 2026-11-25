Александр Лукашенко Владимир Зеленскийни Москвага олиб боришга тайёрлигини билдирди
Беларусь президенти Александр Лукашенко Франциянинг нуфузли Le Point журналига берган интервьюсида Украина раҳбари Владимир Зеленский билан бир самолётда Москвага учиб боришга ва у ерда унинг хавфсизлигини таъминлашга шахсан кафил бўлишга тайёр эканини маълум қилди.
«Ўтириб, гаплашиб олиш мумкин»
Лукашенко Россия президенти Владимир Путиннинг музокараларни айнан Москвада ўтказиш ҳақидаги талабини кескин деб баҳолаган бўлса-да, вазиятдан чиқиш йўли сифатида ўз воситачилигини таклиф қилди. Унинг сўзларига кўра, урушда Россия ғалаба қозонади, шу боис музокаралар столига ўтириш зарур:
«Зеленский билан самолётга ўтириб, Москвага учишимиз мумкин. Мен унинг хавфсизлиги кафили сифатида у билан бирга Москвага боришим мумкин. Ўтириб, гаплашиб олиш мумкин.»
— Александр Лукашенко (Франциянинг Le Point журналига берган интервьюсидан)
Лукашенко баёнотининг асосий нуқталари
Йўналиш
Тафсилотлар ва позиция мазмуни
Манба
Франциянинг Le Point журналига берилган интервью
Асосий таклиф
Зеленский билан бир самолётда Москвага учиб бориш ва ўтириб гаплашиб олиш
Хавфсизлик масаласи
Лукашенко Украина президенти учун шахсий хавфсизлик кафили бўлишни таклиф этди
Кремль шартига баҳо
Путиннинг музокараларни фақат Москвада ўтказиш талабини «кескин» деб атади
Можаро истиқболи
Урушда Россия ғалаба қозониши ҳақидаги даъвони илгари сурди
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Владимир Зеленский ушбу ташаббусга кескин муносабат билдириб, «Мен нима, чамадонманми?» дея Москвага учиш ғоясини рад этган ҳамда аксинча, Лукашенко ва Путинни хавфсизлик кафолати остида Киевга таклиф қилган эди.
Сизнингча, Александр Лукашенконинг «хавфсизлик кафили» бўлиш ҳақидаги ушбу таклифи дипломатик музокаралар жараёнига бирор-бир реал таъсир кўрсата оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро майдондаги ушбу муҳим янгиликни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…