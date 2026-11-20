Трамп Путин билан суҳбати сирини очди: уруш ҳақида қандай савол берган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Шенчжен шаҳрида ўтган АТЕС саммити доирасида Владимир Путин билан мулоқот қилиб, урушни тинч йўл билан ҳал қилиш имкониятлари юқори эканини билдирди.
- Трамп суҳбат чоғида Путин унга агар ўзи президент бўлганида Россия Украинада ҳарбий операция бошламаган бўлишини айтганини маълум қилди.
- Америка етакчиси Россия ва Украина ўртасидаги можаро давомида АҚШнинг аввалги маъмурияти тутган йўлни кескин танқид қилди.
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги урушда Вашингтоннинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг таъкидлашича, АҚШ бу можаро давомида ўзини жуда ёмон тутган. Шу билан бирга, Америка етакчиси Владимир Путин билан мулоқотдан кейин урушни тинч йўл билан ҳал қилиш имкониятлари анча юқори эканини билдирди.
Трамп бу ҳақда Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида ўтказилган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) саммитидаги иштироки якунлари бўйича журналистлар билан суҳбатда маълум қилди.
Путин Трампга нима деган? АҚШ президенти суҳбат тафсилотларини очиқлади
Америка етакчиси Россия президенти Владимир Путин билан Шэньчжэнь шаҳридаги АТЭС саммити доирасида бўлиб ўтган мулоқот ҳақида гапирди.
Трампнинг айтишича, у Путинга Жо Байден эмас, балки ўзи АҚШ президенти бўлганида Россия Украинада махсус ҳарбий операция бошлармиди, деган саволни берган.
«Кеча кечқурун Путин бу ҳақда гапирди. У: “Бу ҳеч қачон содир бўлмасди”, деди. Мен ундан аслида: “Агар мен президент бўлганимда ҳам сиз бундай қадамга борган бўлармидингиз?” деб сўрадим. У эса: “Йўқ, бу ҳеч қачон содир бўлмасди”, деб жавоб берди.
Ҳаммаси жуда ёмон ташкил этилган эди. Мамлакатимиз бу вазиятда ўзини жуда ёмон тутди», — деди Трамп.
Шу тариқа, АҚШ президенти Россия ва Украина ўртасидаги можаронинг юзага келиши ва давом этишида аввалги Америка маъмуриятининг ёндашувини танқид қилди.
Трамп урушни тугатиш имкониятлари юқори эканини айтди
Америка етакчиси Россия билан олиб борилаётган музокаралар муваффақиятли кечаётганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, ҳозир Украинадаги урушни якунлаш ва тинчлик келишувига эришиш учун жуда яхши имкониятлар мавжуд.
Трамп Россия раҳбарияти билан сўнгги алоқалар натижаларини юқори баҳолади. Унинг айтишича, Владимир Путин можарони тўхтатиш ва уни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш истагини аниқ билдирган.
«Ҳозир тинчликка эришиш учун жуда яхши имкониятлар бор», — дея таъкидлади АҚШ президенти журналистлар билан суҳбатда.
Бироқ Трампнинг баёнотларида тинчлик келишувига қачон эришилиши ёки унинг қандай шартлар асосида амалга оширилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Шундай қилиб, Америка раҳбари бир томондан Россия–Украина урушида АҚШнинг аввалги сиёсатини танқид қилган бўлса, иккинчи томондан Москва билан музокаралар орқали можарони якунлаш имкониятларига ижобий баҳо берди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…