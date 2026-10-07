Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?

·77·Дунё
Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 7 октябр куни 74 ёшга тўлган Россия президенти Владимир Путин ўз туғилган кунини иш жараёнида ўтказади.
  • Унинг туғилган куни учун халқаро телефон мулоқотлари ва бошқа ишчи тадбирлар режалаштирилган.
  • Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, бу кун президент учун шахсий сана бўлса-да, иш графиги давом этади.
  • Путиннинг ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам хорижий давлат раҳбарлари билан телефон мулоқотлари бўлишини тасдиқлаган.

Бугун, 7 октябрь — Россия президенти Владимир Путиннинг туғилган куни. 1952 йилда дунёга келган Россия раҳбари 2026 йилда 74 ёшни қарши олди. Бироқ унинг туғилган куни одатдагидек тўлиқ байрам кунига айланмайди — Путин бу кунда ҳам ишлашда давом этади.

Путиннинг 74 ёшга тўлган кунидаги режалари Кремль томонидан маълум қилинган. Россия президенти учун халқаро телефон мулоқотлари ва бошқа ишчи тадбирлар режалаштирилган.

Путин 7 октябрни қандай ўтказади?

Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, туғилган кун президент учун шахсий сана ҳисобланади. Шу билан бирга, Путиннинг иш графиги бу кунда ҳам давом этади.

7 октябрь куни у, аввало, туғилган куни муносабати билан хорижий давлат раҳбарлари билан қатор телефон мулоқотларини ўтказиши режалаштирилган. Бундан ташқари, президент графигида бошқа тадбирлар ҳам бор.

Путиннинг ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам туғилган кун муносабати билан хорижий давлат раҳбарлари билан бир қатор телефон мулоқотлари режалаштирилганини маълум қилган.

Ленинградда туғилган Путин

Владимир Путин 1952 йил 7 октябрда Ленинград шаҳрида, ҳозирги Санкт-Петербургда туғилган. Шу тариқа, 2026 йил 7 октябрда унинг 74 ёшга тўлиши қайд этилмоқда.

У Россия президенти лавозимини илк бор 2000 йилда эгаллаган. 2008 йилгача президент бўлиб ишлаганидан сўнг бошқа давлат лавозимида фаолият юритган ва 2012 йилдан яна Россия президенти сифатида ишлаб келмоқда.

Туғилган кун — аммо иш графиги ўзгармайди

Давлат раҳбари учун туғилган кун оддий фуқароникидан фарқ қилади. Кремль вакилларининг маълум қилишича, Путин бу санани яқинлари табриги билан қарши олади, бироқ президентнинг иш куни тўлиқ байрамга айланмайди.

«День рождения — это личный праздник».

Кремль маълумотига кўра, Путинга хорижий давлат раҳбарларидан ҳам табриклар келиши кутилган. Улар орасида Хитой раҳбари Си Цзиньпиннинг табриги ҳам борлиги хабар қилинган.

Россия раҳбари учун бу оддий сана эмас

Путиннинг 74 ёшга тўлиши Россия сиёсий ҳаётидаги узоқ йиллик фаолияти фонида ҳам эътиборли сана ҳисобланади.

Бироқ президентнинг ўзи туғилган кунини давлат миқёсидаги умуммиллий байрам сифатида кўрсатишга эҳтиёткор муносабат билдириб келган.

Шу сабабли 7 октябрь Россияда расмий миллий байрам эмас, балки давлат раҳбарининг шахсий туғилган куни сифатида қолмоқда.

74 ёшда ҳам иш столида

Бугун Россия раҳбари учун асосий кун тартиби ҳамкасблари билан табриклар алмашишдан кўра ишчи мулоқотларга бой бўлиши кутилмоқда.

Путин хорижий раҳбарлар билан телефон орқали мулоқотлар ўтказади, шунингдек, кун давомида бошқа ишчи тадбирларда ҳам иштирок этади.

Шундай қилиб, Владимир Путин 74 ёшини ҳам сиёсий ва ишчи кун тартиби билан қарши олмоқда.

Туғилган кун инсон учун шахсий сана бўлса-да, давлат раҳбари учун унинг ҳар бир куни давлат ишлари билан чамбарчас боғлиқ. 7 октябрь ҳам Путин учун ана шундай кунлардан бири бўлиб қолмоқда.

Владимир ПутинПутин 74 ёшСи ЦзиньпинКремль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ берди20 август 08:05Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!26 июн 11:29Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...6 июн 12:38Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!20 сентябр 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?