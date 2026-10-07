Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 7 октябр куни 74 ёшга тўлган Россия президенти Владимир Путин ўз туғилган кунини иш жараёнида ўтказади.
- Унинг туғилган куни учун халқаро телефон мулоқотлари ва бошқа ишчи тадбирлар режалаштирилган.
- Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, бу кун президент учун шахсий сана бўлса-да, иш графиги давом этади.
- Путиннинг ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам хорижий давлат раҳбарлари билан телефон мулоқотлари бўлишини тасдиқлаган.
Бугун, 7 октябрь — Россия президенти Владимир Путиннинг туғилган куни. 1952 йилда дунёга келган Россия раҳбари 2026 йилда 74 ёшни қарши олди. Бироқ унинг туғилган куни одатдагидек тўлиқ байрам кунига айланмайди — Путин бу кунда ҳам ишлашда давом этади.
Путиннинг 74 ёшга тўлган кунидаги режалари Кремль томонидан маълум қилинган. Россия президенти учун халқаро телефон мулоқотлари ва бошқа ишчи тадбирлар режалаштирилган.
Путин 7 октябрни қандай ўтказади?
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, туғилган кун президент учун шахсий сана ҳисобланади. Шу билан бирга, Путиннинг иш графиги бу кунда ҳам давом этади.
7 октябрь куни у, аввало, туғилган куни муносабати билан хорижий давлат раҳбарлари билан қатор телефон мулоқотларини ўтказиши режалаштирилган. Бундан ташқари, президент графигида бошқа тадбирлар ҳам бор.
Путиннинг ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам туғилган кун муносабати билан хорижий давлат раҳбарлари билан бир қатор телефон мулоқотлари режалаштирилганини маълум қилган.
Ленинградда туғилган Путин
Владимир Путин 1952 йил 7 октябрда Ленинград шаҳрида, ҳозирги Санкт-Петербургда туғилган. Шу тариқа, 2026 йил 7 октябрда унинг 74 ёшга тўлиши қайд этилмоқда.
У Россия президенти лавозимини илк бор 2000 йилда эгаллаган. 2008 йилгача президент бўлиб ишлаганидан сўнг бошқа давлат лавозимида фаолият юритган ва 2012 йилдан яна Россия президенти сифатида ишлаб келмоқда.
Туғилган кун — аммо иш графиги ўзгармайди
Давлат раҳбари учун туғилган кун оддий фуқароникидан фарқ қилади. Кремль вакилларининг маълум қилишича, Путин бу санани яқинлари табриги билан қарши олади, бироқ президентнинг иш куни тўлиқ байрамга айланмайди.
«День рождения — это личный праздник».
Кремль маълумотига кўра, Путинга хорижий давлат раҳбарларидан ҳам табриклар келиши кутилган. Улар орасида Хитой раҳбари Си Цзиньпиннинг табриги ҳам борлиги хабар қилинган.
Россия раҳбари учун бу оддий сана эмас
Путиннинг 74 ёшга тўлиши Россия сиёсий ҳаётидаги узоқ йиллик фаолияти фонида ҳам эътиборли сана ҳисобланади.
Бироқ президентнинг ўзи туғилган кунини давлат миқёсидаги умуммиллий байрам сифатида кўрсатишга эҳтиёткор муносабат билдириб келган.
Шу сабабли 7 октябрь Россияда расмий миллий байрам эмас, балки давлат раҳбарининг шахсий туғилган куни сифатида қолмоқда.
74 ёшда ҳам иш столида
Бугун Россия раҳбари учун асосий кун тартиби ҳамкасблари билан табриклар алмашишдан кўра ишчи мулоқотларга бой бўлиши кутилмоқда.
Путин хорижий раҳбарлар билан телефон орқали мулоқотлар ўтказади, шунингдек, кун давомида бошқа ишчи тадбирларда ҳам иштирок этади.
Шундай қилиб, Владимир Путин 74 ёшини ҳам сиёсий ва ишчи кун тартиби билан қарши олмоқда.
Туғилган кун инсон учун шахсий сана бўлса-да, давлат раҳбари учун унинг ҳар бир куни давлат ишлари билан чамбарчас боғлиқ. 7 октябрь ҳам Путин учун ана шундай кунлардан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…