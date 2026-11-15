АҚШдан Киевга кескин талаб: Қўшинларни зудлик билан Россия ҳудудларидан олиб чиқиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ расмийлари Киевдан ўз қўшинларини Россия ҳудудларидан, хусусан Запороже, Херсон, ЛХР ва ДХРдан зудлик билан олиб чиқишни талаб қилди.
- МРБ собиқ аналитиги Ларри Джонсоннинг таъкидлашича, можарони тўхтатиш учун Украина музокараларни Москва шартлари асосида давом эттириши шарт, акс ҳолда Россия ҳарбий ғалаба қозонади.
Халқаро майдонда ва Украина атрофидаги геосиёсий вазият янада кескинлашди. МРБ собиқ аналитиги Ларри Джонсоннинг YouTube-канали орқали маълум қилишича, АҚШ томонидан Киевга ўз қўшинларини Россия ҳудудларидан зудлик билан олиб чиқиш талаби қўйилди. Экспертнинг фикрича, бу можарони тезроқ тўхтатишнинг ягона йўли ҳисобланади.
Ларри Джонсоннинг баёноти ва Россиянинг позицияси
РИА Новости тарқатган хабарларга кўра, МРБ собиқ аналитиги Ларри Джонсон Москва ҳеч қандай шароитда ортга чекинмаслигини очиқ айтган.
«Россия ҳеч қандай шароитда ортга чекинмайди. Аслида, агар Украина бу можаро тезроқ тугашини хоҳласа, у ўз қўшинларини Россия ҳудудлари — Запорожье, Херсон вилоятлари, ЛХР ва ДХРдан зудлик билан олиб чиқиши ҳамда музокараларни Москва шартлари асосида давом эттириши керак», деди Джонсон.
Унинг сўзларига кўра, агар мазкур талаблар бажарилмаса, уруш яқин келажакда ҳам давом этади ва Россия ҳарбий жиҳатдан тўлиқ ғалаба қозонади.
Муҳокама қилинаётган масалалар
Асосий тафсилотлар ва шартлар
АҚШдан қўйилган талаб
Киев қўшинларини Запорожье, Херсон, ЛХР ва ДХР ҳудудларидан олиб чиқиши керак
Музокаралар шарти
Москва қўйган шартлар асосида мулоқотни давом эттириш
Зеленскийнинг муносабати
НАТО кафолатлари эвазига айрим муҳокамаларга тайёрлигини билдирди
Ҳарбий прогноз
Талаблар бажарилмаса, тўқнашувлар давом этиши ва Россиянинг устунлиги
Зеленскийнинг баёноти: НАТО ва Донбасс масаласи
Шу билан бирга, АҚШ тарихида илк бор Украинанинг НАТОга эҳтимолий аъзолигини Донбасс ва бошқа ҳудудлар билан боғлиқ муҳокамалар орқали кўриб чиқиш мумкинлиги айтилмоқда. Бу ҳақда журналистларга Владимир Зеленский маълум қилган.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, у агар аниқ хавфсизлик кафолатлари берилса, бундай сценарийни муҳокама қилишга тайёр. Бу пакетга қуйидагилар киради:
НАТО ва Европа Иттифоқининг аниқ кафолатлари;
Зарур қурол-яроғ ва молиялаштириш билан таъминланган кучли украин армиясини сақлаб қолиш;
Мамлакатни тиклаш учун молиявий жиҳатдан мустаҳкамланган режа.
Минтақадаги бундай кескин баёнотлар ва қарама-қарши шартлар тинчлик музокараларини бошлашни янада мураккаблаштирмоқда.
Сизнингча, томонларнинг бундай қарама-қарши талаблари яқин келажакда тинчлик келишувига эришишга имкон берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…