Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп, Украина Қуролли Кучларининг Россиядаги нефтни қайта ишлаш корхоналарига зарбалари жаҳонда дизел ёқилғиси тақчиллигини юзага келтираётганини ва бу Америка фермерларига зарар етказаётганини маълум қилди.
- Трамп, Вашингтоннинг Киевдан Россия нефт инфратузилмасига ҳужум қилмаслик талабига қарамай, Зеленский ўз билганича йўл тутаётганини таъкидлаб, Украинада тинчлик келишуви учун янги етакчи кераклигини билдирди.
АҚШ президенти Дональд Трамп Украина етакчиси Володимир Зеленскийнинг сиёсатига нисбатан навбатдаги кескин баёнотлари билан чиқди. Эндрюс ҳарбий базасида ўтказилган матбуот анжуманида Оқ уй раҳбари Киевнинг ҳаракатлари Америка фермерларига ва глобал ёқилғи бозорига жиддий зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Трампнинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучлари томонидан Россиядаги нефтни қайта ишлаш корхоналарига берилаётган зарбалар жаҳонда дизель ёқилғиси тақчиллигини юзага келтирмоқда.
Нефть заводларига зарбалар ва Трампнинг талаби: «Бу ишни бас қилиш керак»
АҚШ президенти Вашингтон бу борада бир неча бор расмий огоҳлантириш берганини эслатиб ўтди:
Фермерлар манфаатига таҳдид: «Зеленский бизнинг фермерларимизга дизель ёқилғиси билан боғлиқ муаммолар туғдиришни хоҳлаяпти. Чунки Россия бутун дунё бўйича дизель таъминотининг катта қисмини қоплаб келади», — деди Трамп;
Огоҳлантиришларга эътиборсизлик: Оқ уй раҳбарининг сўзларига кўра, Вашингтон Киевдан Россия нефть инфратузилмасига ҳужум қилмасликни талаб қилган: «Унга хоҳлаганингни қил, фақат нефтни қайта ишлаш заводларига зарба берма деганман. У эса ўз билганича йўл тутмоқда ва бу ишни дарҳол бас қилиши керак»;
Раҳбариятни алмаштириш чақириғи: Трамп Украинада тинчлик келишувига эришиш учун янги етакчи кераклигини очиқ айтди: «Мен келишув туза оладиган янги раҳбар топишни таклиф қиламан. Чунки Зеленский кўплаб битимларга келишиши мумкин эди, бироқ негадир буни истамаяпти».
Путин билан суҳбат ва 3 миллион тонна дизель шартномаси
Бу кескин баёнотлар 9 октябрь куни АҚШ ва Россия президентлари ўртасида бўлиб ўтган телефон мулоқотидан сўнг янада кучайди:
Глобал бозорга ёқилғи оқими: Владимир Путин билан суҳбатдан кейин Трамп яқин вақт ичида Россия Америка ва жаҳон бозорига жами 3 миллион тонна дизель етказиб бериши бўйича келишувга эришилганини маълум қилди;
Бозор нархларини жиловлаш: Вашингтон ушбу қадамни ёқилғи нархларининг кескин кўтарилишига йўл қўймаслик ва ички иқтисодиётни ҳимоя қилиш зарурати билан изоҳламоқда.
Зеленскийнинг жавоби: «Бу — урушга киритилган инвестиция»
Киев Вашингтон ва Москва ўртасидаги ёқилғи келишувига муносабат билдиришда кечикмади:
Кескин раддия: Украина президенти Володимир Зеленский АҚШнинг Россия дизель ёқилғисини жаҳон бозорига чиқаришга рухсат берганини қаттиқ танқид қилди;
«Уруш инвестицияси»: Зеленский ушбу чорани тўғридан-тўғри агрессияни молиялаштириш ва «уруш машинасига киритилган инвестиция» дея баҳолаб, бу санкциялар сиёсатининг сусайишига олиб келишини таъкидлади.
Вашингтон ва Киев ўртасида ёқилғи бозори ҳамда ҳарбий стратегия бўйича пайдо бўлган ушбу кескин баҳс иттифоқчилар ўртасидаги дипломатик муносабатлар жиддий синов қаршисида турганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…