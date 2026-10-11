Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...

·76·Дунё
Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп, Украина Қуролли Кучларининг Россиядаги нефтни қайта ишлаш корхоналарига зарбалари жаҳонда дизел ёқилғиси тақчиллигини юзага келтираётганини ва бу Америка фермерларига зарар етказаётганини маълум қилди.
  • Трамп, Вашингтоннинг Киевдан Россия нефт инфратузилмасига ҳужум қилмаслик талабига қарамай, Зеленский ўз билганича йўл тутаётганини таъкидлаб, Украинада тинчлик келишуви учун янги етакчи кераклигини билдирди.

АҚШ президенти Дональд Трамп Украина етакчиси Володимир Зеленскийнинг сиёсатига нисбатан навбатдаги кескин баёнотлари билан чиқди. Эндрюс ҳарбий базасида ўтказилган матбуот анжуманида Оқ уй раҳбари Киевнинг ҳаракатлари Америка фермерларига ва глобал ёқилғи бозорига жиддий зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Трампнинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучлари томонидан Россиядаги нефтни қайта ишлаш корхоналарига берилаётган зарбалар жаҳонда дизель ёқилғиси тақчиллигини юзага келтирмоқда.

Нефть заводларига зарбалар ва Трампнинг талаби: «Бу ишни бас қилиш керак»

АҚШ президенти Вашингтон бу борада бир неча бор расмий огоҳлантириш берганини эслатиб ўтди:

  • Фермерлар манфаатига таҳдид: «Зеленский бизнинг фермерларимизга дизель ёқилғиси билан боғлиқ муаммолар туғдиришни хоҳлаяпти. Чунки Россия бутун дунё бўйича дизель таъминотининг катта қисмини қоплаб келади», — деди Трамп;

  • Огоҳлантиришларга эътиборсизлик: Оқ уй раҳбарининг сўзларига кўра, Вашингтон Киевдан Россия нефть инфратузилмасига ҳужум қилмасликни талаб қилган: «Унга хоҳлаганингни қил, фақат нефтни қайта ишлаш заводларига зарба берма деганман. У эса ўз билганича йўл тутмоқда ва бу ишни дарҳол бас қилиши керак»;

  • Раҳбариятни алмаштириш чақириғи: Трамп Украинада тинчлик келишувига эришиш учун янги етакчи кераклигини очиқ айтди: «Мен келишув туза оладиган янги раҳбар топишни таклиф қиламан. Чунки Зеленский кўплаб битимларга келишиши мумкин эди, бироқ негадир буни истамаяпти».

Путин билан суҳбат ва 3 миллион тонна дизель шартномаси

Бу кескин баёнотлар 9 октябрь куни АҚШ ва Россия президентлари ўртасида бўлиб ўтган телефон мулоқотидан сўнг янада кучайди:

  • Глобал бозорга ёқилғи оқими: Владимир Путин билан суҳбатдан кейин Трамп яқин вақт ичида Россия Америка ва жаҳон бозорига жами 3 миллион тонна дизель етказиб бериши бўйича келишувга эришилганини маълум қилди;

  • Бозор нархларини жиловлаш: Вашингтон ушбу қадамни ёқилғи нархларининг кескин кўтарилишига йўл қўймаслик ва ички иқтисодиётни ҳимоя қилиш зарурати билан изоҳламоқда.

Зеленскийнинг жавоби: «Бу — урушга киритилган инвестиция»

Киев Вашингтон ва Москва ўртасидаги ёқилғи келишувига муносабат билдиришда кечикмади:

  • Кескин раддия: Украина президенти Володимир Зеленский АҚШнинг Россия дизель ёқилғисини жаҳон бозорига чиқаришга рухсат берганини қаттиқ танқид қилди;

  • «Уруш инвестицияси»: Зеленский ушбу чорани тўғридан-тўғри агрессияни молиялаштириш ва «уруш машинасига киритилган инвестиция» дея баҳолаб, бу санкциялар сиёсатининг сусайишига олиб келишини таъкидлади.

Вашингтон ва Киев ўртасида ёқилғи бозори ҳамда ҳарбий стратегия бўйича пайдо бўлган ушбу кескин баҳс иттифоқчилар ўртасидаги дипломатик муносабатлар жиддий синов қаршисида турганини кўрсатмоқда.

Дональд ТрампВолодимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия-Украина уруши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин3 октябр 10:48АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиАҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиКеча 21:54«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди15 сентябр 11:30Зеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаЗеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳа15 сентябр 07:15«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди