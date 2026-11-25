«Мен нима, чамадонманми?»: Зеленский Лукашенконинг Москвага бирга учиш таклифи ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина президенти Владимир Зеленский Беларус раҳбари Александр Лукашенконинг уни ўзи билан Москвага олиб кетиш ҳақидаги таклифини кескин рад этди.
- Зеленский ушбу ташаббусни ножиддий деб атаб, ўзини чамадонга қиёслаган ҳолда мазкур ёндашувни қабул қилиб бўлмаслигини таъкидлади.
- Украина етакчиси бунга жавобан Александр Лукашенко ва Владимир Путинни Киевга таклиф қилиб, уларнинг хавфсизлигини кафолатлашини билдирди.
Украина президенти Владимир Зеленский Беларусь раҳбари Александр Лукашенконинг уни ўзи билан Москвага «олиб кетиш» ҳақидаги таклифига нисбатан кескин ва кинояли муносабат билдирди. Украина етакчиси ушбу ташаббусни мутлақо ножиддий деб атаб, аксинча, Лукашенко ва Россия президенти Владимир Путинни Киевга таклиф қилди.
«Шунчаки самолётга миндириб, Москвага олиб кетиш — нима учун?»
Зеленскийнинг таъкидлашича, музокаралар масаласида бундай ёндашув қабул қилиниши мумкин эмас. У ўз баёнотида қуйидаги фикрларни илгари сурди:
«У мени ўзи билан "олиб кетишни" таклиф қиляпти. Мен нима, чамадонманми? Шунчаки самолётга миндириб, Москвага олиб кетиш — нима учун? Бу жиддий гап эмас.
Лукашенко Путинни олиб, Киевга учиб келсин. Биз уларнинг хавфсиз кутиб олинишига кафолат берамиз. Ахир, бу — музокаралар-ку.»
— Владимир Зеленский
Баёнотнинг асосий нуқталари
Томонлар
Таклиф ва позиция мазмуни
Александр Лукашенко (ташаббус)
Украина президентини ўзи билан бирга Москвага учиб боришга таклиф қилган
Владимир Зеленский (жавоб)
Таклифни «ножиддий» деб баҳолаб, ўзини «чамадон»га қиёсланишига кескин эътироз билдирди
Украинанинг қарши таклифи
Лукашенко ва Путинни Киевга учиб келишга чақириш ва уларнинг хавфсизлигини тўлиқ кафолатлаш
Украина раҳбарининг ушбу сўзлари эҳтимолий музокаралар манзили ва шартлари атрофидаги дипломатик баҳслар янада кескин тус олаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Владимир Зеленскийнинг ушбу қарши таклифидан сўнг Минск ва Москва томонидан қандай жавоб берилиши мумкин?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсатдаги ушбу шов-шувли баёнотни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…