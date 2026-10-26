Италия сиёсатида катта интрига: Жоржа Мелони нега муддатидан олдин истеъфога чиқмоқчи?

·70·Дунё
Италия сиёсатида катта интрига: Жоржа Мелони нега муддатидан олдин истеъфога чиқмоқчи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия Вазирлар Кенгаши раиси Жоржа Мелони 2027-йилнинг март ойида истеъфога чиқиш ва муддатидан олдин парламент сайловларини ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Бош вазир мазкур қадамни Рим шартномаларининг 70 йиллигига бағишланган Европа Иттифоқи саммитидан сўнг амалга оширишни режалаштирган.
  • Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қарор Мелони ва унинг партиясига парламентдаги ўринларини мустаҳкамлаш имконини бериши мумкин.

Италия Вазирлар Кенгаши раиси Жоржа Мелони ўз сиёсий иттифоқчилари билан 2027 йилнинг март ойида истеъфога чиқиш ва мамлакатда муддатидан олдин парламент сайловларини ўтказиш эҳтимолини муҳокама қилди. Бу ҳақда Италиянинг етакчи ва нуфузли нашрларидан бири La Repubblica ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Гарчи расмий коалиция вакиллари ва Мелонининг ўзи аввалроқ парламент 2027 йил кузигача — ўз ваколат муддати якунига қадар ишлашини таъкидлаб келган бўлса-да, парда ортидаги сиёсий режалар Римда ҳокимиятни қайта тақсимлашга қаратилган янги сценарий кўриб чиқилаётганидан далолат бермоқда.

Рим саммитидан сўнг кетиш: Эҳтимолий саналар ва сценарийлар

Италия сиёсий доираларида муҳокама қилинаётган режага кўра, бош вазирнинг истеъфоси муҳим халқаро воқеа билан боғлиқ:

  • Тарихий саммитдан кейинги қадам: Манбаларнинг таъкидлашича, Мелони Рим шартномаларининг 70 йиллигига бағишлаб Римда ўтказилиши режалаштирилаётган Европа Иттифоқи саммитидан сўнг лавозимини тарк этишни мўлжалламоқда;

  • Энг эрта сана — 16 май: Нашрнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар март ойида истеъфо юз берса, навбатдан ташқари парламент сайловлари ўтказилиши мумкин бўлган энг эрта сана 2027 йил 16 май ҳисобланади;

  • Энг эҳтимолий вариант — июнь ойи: Бироқ энг қулай ва асосий сценарий сифатида умуммиллий сайловларни июнь ойида, маҳаллий (муниципал) сайловлар билан бир вақтда ўтказиш режаси илгари сурилмоқда.

Дипломатик тўсиқлар ва жамоатчиликка айтилаётган баёнотлар

Мазкур режани амалга ошириш йўлида бир қатор ташкилий ва сиёсий зиддиятлар мавжуд:

  • Саммитни Брюсселдан кўчириш муаммоси: Ҳозирги кунда Римдаги юбилей саммитига тайёргарлик олиб борилмоқда, аммо ЕИ учрашувини анъанавий Брюсселдан Римга кўчириш учун ташкилотга аъзо барча 27 та давлатнинг бирдек розилиги талаб этилади;

  • Коалициянинг расмий позицияси: Ҳукмрон коалиция вакиллари очиқчасига парламент 2027 йил кузига қадар ўз ваколатларини тўлиқ бажаришини даъво қилишда давом этмоқда;

  • Сиёсий ҳисоб-китоб: Мутахассислар фикрича, рейтинглар юқори бўлган пайтда муддатидан олдин сайловга бориш Мелони ва унинг партиясига парламентда ўз ўринларини янада мустаҳкамлаб олиш имконини бериши мумкин.

Италиядаги ушбу сиёсий муҳокамалар 2027 йил бошида Европа Иттифоқининг асосий етакчи давлатларидан бирида жиддий ўзгаришлар бошланишидан дарак беради.

Жоржа МелониИталияЕвропа ИттифоқиLa Repubblica
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?20 июн 19:31Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди6 июл 19:04Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?1 август 11:56АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиАҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиБугун 13:42Аргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйдиАргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйдиБугун 13:10Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиБугун 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди