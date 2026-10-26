Италия сиёсатида катта интрига: Жоржа Мелони нега муддатидан олдин истеъфога чиқмоқчи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия Вазирлар Кенгаши раиси Жоржа Мелони 2027-йилнинг март ойида истеъфога чиқиш ва муддатидан олдин парламент сайловларини ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Бош вазир мазкур қадамни Рим шартномаларининг 70 йиллигига бағишланган Европа Иттифоқи саммитидан сўнг амалга оширишни режалаштирган.
- Мутахассисларнинг фикрича, ушбу қарор Мелони ва унинг партиясига парламентдаги ўринларини мустаҳкамлаш имконини бериши мумкин.
Италия Вазирлар Кенгаши раиси Жоржа Мелони ўз сиёсий иттифоқчилари билан 2027 йилнинг март ойида истеъфога чиқиш ва мамлакатда муддатидан олдин парламент сайловларини ўтказиш эҳтимолини муҳокама қилди. Бу ҳақда Италиянинг етакчи ва нуфузли нашрларидан бири La Repubblica ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.
Гарчи расмий коалиция вакиллари ва Мелонининг ўзи аввалроқ парламент 2027 йил кузигача — ўз ваколат муддати якунига қадар ишлашини таъкидлаб келган бўлса-да, парда ортидаги сиёсий режалар Римда ҳокимиятни қайта тақсимлашга қаратилган янги сценарий кўриб чиқилаётганидан далолат бермоқда.
Рим саммитидан сўнг кетиш: Эҳтимолий саналар ва сценарийлар
Италия сиёсий доираларида муҳокама қилинаётган режага кўра, бош вазирнинг истеъфоси муҳим халқаро воқеа билан боғлиқ:
Тарихий саммитдан кейинги қадам: Манбаларнинг таъкидлашича, Мелони Рим шартномаларининг 70 йиллигига бағишлаб Римда ўтказилиши режалаштирилаётган Европа Иттифоқи саммитидан сўнг лавозимини тарк этишни мўлжалламоқда;
Энг эрта сана — 16 май: Нашрнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар март ойида истеъфо юз берса, навбатдан ташқари парламент сайловлари ўтказилиши мумкин бўлган энг эрта сана 2027 йил 16 май ҳисобланади;
Энг эҳтимолий вариант — июнь ойи: Бироқ энг қулай ва асосий сценарий сифатида умуммиллий сайловларни июнь ойида, маҳаллий (муниципал) сайловлар билан бир вақтда ўтказиш режаси илгари сурилмоқда.
Дипломатик тўсиқлар ва жамоатчиликка айтилаётган баёнотлар
Мазкур режани амалга ошириш йўлида бир қатор ташкилий ва сиёсий зиддиятлар мавжуд:
Саммитни Брюсселдан кўчириш муаммоси: Ҳозирги кунда Римдаги юбилей саммитига тайёргарлик олиб борилмоқда, аммо ЕИ учрашувини анъанавий Брюсселдан Римга кўчириш учун ташкилотга аъзо барча 27 та давлатнинг бирдек розилиги талаб этилади;
Коалициянинг расмий позицияси: Ҳукмрон коалиция вакиллари очиқчасига парламент 2027 йил кузига қадар ўз ваколатларини тўлиқ бажаришини даъво қилишда давом этмоқда;
Сиёсий ҳисоб-китоб: Мутахассислар фикрича, рейтинглар юқори бўлган пайтда муддатидан олдин сайловга бориш Мелони ва унинг партиясига парламентда ўз ўринларини янада мустаҳкамлаб олиш имконини бериши мумкин.
Италиядаги ушбу сиёсий муҳокамалар 2027 йил бошида Европа Иттифоқининг асосий етакчи давлатларидан бирида жиддий ўзгаришлар бошланишидан дарак беради.
Изоҳлар 0
…