Италия Бош вазири Украинага ҳарбий контингент юборишдан воз кечди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия Бош вазири Жоржа Мелони Рим Украина ҳудудига қуруқликдаги ҳарбий контингент юбормаслигини яна бир бор тасдиқлади.
- Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, Италия Европа «бешлиги»нинг дипломатик саъй-ҳаракатлари ҳамда Ye3 «учлиги»нинг ҳарбий ташаббуслари ўртасида аниқ чегара бўлиши кераклигини талаб қилмоқда.
Италия Бош вазири Жоржа Мелони Берлинда «хоҳловчилар коалицияси» саммити бошланишидан олдин Рим Украина ҳудудига қуруқликдаги ҳарбий контингент юбормаслигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Италиянинг Il Sole 24 Ore ишбилармонлик нашри республика ҳукуматидаги манбаларга таяниб хабар берди.
Европа етакчиларининг Германия пойтахтидаги учрашуви Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида АТЭС саммити доирасида бўлиб ўтган Дональд Трамп, Владимир Путин ва Си Цзиньпин ўртасидаги тарихий уч томонлама музокаралар билан бир вақтда кечди. Ушбу геосиёсий фон остида Киевнинг европалик иттифоқчилари, жумладан, Берлинга етиб келган АҚШ махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер иштирокида ягона музокара кун тартибини ишлаб чиқишга ҳаракат қилишмоқда.
Дипломатик «бешлик» ва ҳарбий «учлик» ўртасидаги фарқ
Il Sole 24 Ore нашрининг ёзишича, Жоржа Мелони аппаратида Рим Европа «бешлиги» (Италия, Франция, Германия, Польша, Буюк Британия) олиб бораётган дипломатик ишлар ҳамда Е3 «учлиги»нинг кўп миллатли кучларни шакллантиришга қаратилган ҳарбий ташаббуслари ўртасида аниқ чегара қўйиш зарурлигини таъкидлаган.
«Италия Украинада таклиф этилаётган кучлар таркибига ўз ҳарбий хизматчиларини юбормаслигини бир неча бор аниқ билдирган. Ушбу икки роль турлича, бироқ бир-бирини тўлдирувчи хусусиятга эга», — дея келтиради нашр Италия бош вазири офисидаги манбалар баёнотини.
Масала йўналиши
Италия ҳукуматининг расмий позицияси (ОАВ маълумотларига кўра)
Ҳарбий контингент
Украинага қуруқликдаги қўшинларни юборишдан қатъий воз кечиш (Il Sole 24 Ore)
Форматлар тақсимоти
Европа «бешлиги» дипломатиясини Е3 ҳарбий ташаббусларидан ажратиш
45 млрд евролик ёрдам
Кутиш позицияси; ҳужжатни шошилинч эмас, балки батафсил ўрганиш талаби (La Repubblica)
45 миллиард евролик ёрдам пакети ва ички сиёсий босим
La Repubblica газетаси маълумотларига кўра, Берлиндаги Италия делегацияси Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен томонидан таклиф этилган Киевга мўлжалланган 45 миллиард евролик янги молиявий ёрдам пакети масаласида ҳам кутиш позициясини эгаллаган. Мелони атрофидагилар ташаббусни шошилинч тарзда маъқуллашдан бош тортиб, ҳужжатни чуқур ва батафсил ўрганиб чиқиш зарурлигини кўрсатишмоқда.
Қайд этилишича, бундан аввал Италиянинг ўзида ҳам Украина инқирози туфайли Вазирлар Маҳкамасига нисбатан сиёсий босим кучайган эди. Хусусан, «Миллий келажак» партияси етакчиси ва Европарламент депутати Роберто Ванначчи 2027 йилги сайловлардан сўнг фақат битта шарт билан — Киевга ҳарбий ва молиявий ёрдам тўлиқ тўхтатилган тақдирдагина Жоржа Мелони ҳукуматини қўллаб-қувватлашга тайёр эканини маълум қилган.
Сизнингча, Италиянинг Украинага қўшин юбормаслик ва 45 миллиард евролик молиявий ёрдам пакетини ортга суриш бўйича позицияси Европа Иттифоқининг умумий ташқи сиёсатига қандай таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…