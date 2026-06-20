Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?

·0·Дунё
Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?

АҚШ Президенти Дональд Трамп ва Италия Бош вазири Жоржа Мелони ўртасидаги кутилмаган баёнотлар тўқнашуви ортидан икки иттифоқчи давлат муносабатларида жиддий инқироз юзага келди. Италия Ташқи ишлар вазири Антонио Таяни Трампнинг сўзларини «жиддий ва ҳақоратли» деб баҳолаб, Вашингтонга бўлажак расмий ташрифини зудлик билан бекор қилди.

Таянининг Х (Твиттер)даги кескин баёноти

Италия ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари 19 июнь куни ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида АҚШ Президентининг сўзлари нафақат ҳукумат раҳбарига, балки бутун Италия халқига нисбатан ҳурматсизлик эканини билдирди:

«Президент Трампнинг бош вазир Жоржа Мелони ҳақидаги жиддий ва ҳақоратли баёнотлари бутун Италияни ҳақорат қилиш билан баробар. Шу муносабат билан 21–22 июнь кунлари АҚШга режалаштирилган ташрифимни бекор қилишга қарор қилдим».

Бу қарор туфайли Таянининг Майамида ўтказилиши лозим бўлган йирик Италия—АҚШ бизнес, инвестициялар ва инновациялар форумидаги иштироки ҳамда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан ўта муҳим юзма-юз учрашуви бекор қилинди.

Можарога нима сабаб бўлди? «Ёлвориш» иддаоси

Дипломатик можаронинг аланга олишига Дональд Трампнинг Италиянинг La7 телеканалига берган интервьюси сабаб бўлган. Суҳбат давомида АҚШ раҳбари G7 (Катта еттилик) саммити чоғида Жоржа Мелони у билан бирга суратга тушиш учун мажозий маънода «ёлворганини» ва ўшанда Италия бош вазирига раҳми келганини иддао қилган.

Жоржа Мелонининг қатъий раддияси

Италия Бош вазири Трампнинг бу сўзларига жуда тез ва кескин муносабат билдириб, уни мутлақо уйдирма деб атади:

«Бундай баёнотлар тўлиқ ўйлаб топилган. Мен ҳайратдаман. АҚШ президенти нега ўз иттифоқчиларига нисбатан шундай муносабатда бўлаётганини тушунмайман. Афсуски, бу биринчи ҳолат эмас... Бир нарсани эслаб қолиши керак: на мен, на Италия ҳеч қачон ёлвормайди».

Мелони, шунингдек, Трампни Ғарб давлатларининг ҳақиқий рақибларига нисбатан бундай кескинлик намойиш этмаётганликда ва фақат иттифоқчиларига босим қилаётганликда айблади.

Муносабатларнинг совушига 2026 йил баҳорида Трампнинг Рим папаси Лев XIV (Pope Leo XIV) баёнотини танқид қилгани ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда.

Нима бўлган тақдирда ҳам, Оқ уй ва Ватикан ўртасидаги фикрлар хилма-хиллиги янгилик эмас.

Муносабатлар келажаги: НАТО ва Эрон масаласи

Кузатувчиларнинг фикрича, Рим ва Вашингтон ўртасидаги бу совуқчилик шунчаки шахсий адоват эмас, балки чуқур геосиёсий келишмовчиликларнинг маҳсулидир. Икки давлат ўртасида қуйидаги масалаларда умумий тил топишиш қийин кечмоқда:

  • Эрон ва ядровий таҳдид: Трамп Мелонини Эрон билан боғлиқ инқирозда АҚШ ва Исроилни етарлича фаол қўллаб-қувватламаётганликда ҳамда таҳдидга панжа ортидан қараётганликда айблаб келади.

  • НАТО ва Трансатлантик ҳамкорлик: АҚШнинг янги маъмурияти Европа иттифоқчиларидан кўпроқ мажбурият талаб қилаётган бир пайтда, Италия ўз мустақил ташқи сиёсий позициясини ҳимоя қилишга уринмоқда.

Бу дипломатик «айсберг»нинг келгусида НАТО ичидаги бирдамликка қандай таъсир кўрсатишини кузатишда давом этамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиҲиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиБугун, 18:38Қозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиҚозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиБугун, 18:31Самолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимСамолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимБугун, 18:30Бразилиялик блогернинг “бошсиз севгилиси” интернетни портлатдиБразилиялик блогернинг “бошсиз севгилиси” интернетни портлатдиБугун, 18:20Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлдиЎзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлдиБугун, 18:13Яқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришдиЯқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришдиБугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди