Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Дональд Трамп Италия ҳукумати раҳбари Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди.
АҚШ президенти Truth Social саҳифасида Мелони билан бирга тушган суратини жойлаштирган. Тасвирга "Яқинлашишни тақиқловчи қарор керак" деган ёзув қўшилган.
Мазкур пост икки сиёсатчи ўртасидаги очиқ тортишув ортидан пайдо бўлди. Илгари Трамп Мелони ундан бирга суратга тушишни сўраганини айтган эди.
Жоржа Мелони эса бу даъвони ҳақиқатга тўғри келмайдиган ва ўйлаб топилган гап сифатида баҳолаган.
Кейинчалик фактларни текширувчи ташкилотлар тарқатилган суратга ўзгартиш киритилганини маълум қилди. Хусусан, Мелонининг юз ифодаси асл тасвирдагидан бошқача кўринишга келтирилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…