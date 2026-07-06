Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди

·0·Дунё
Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди

Дональд Трамп Италия ҳукумати раҳбари Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилди.

АҚШ президенти Truth Social саҳифасида Мелони билан бирга тушган суратини жойлаштирган. Тасвирга "Яқинлашишни тақиқловчи қарор керак" деган ёзув қўшилган.

Мазкур пост икки сиёсатчи ўртасидаги очиқ тортишув ортидан пайдо бўлди. Илгари Трамп Мелони ундан бирга суратга тушишни сўраганини айтган эди.

Жоржа Мелони эса бу даъвони ҳақиқатга тўғри келмайдиган ва ўйлаб топилган гап сифатида баҳолаган.

Кейинчалик фактларни текширувчи ташкилотлар тарқатилган суратга ўзгартиш киритилганини маълум қилди. Хусусан, Мелонининг юз ифодаси асл тасвирдагидан бошқача кўринишга келтирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди