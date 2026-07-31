Footballer Mohammed Fuseini Attacked in Brussels
Royale Union Saint-Gilloise jamoasining hujumchisi Mohammed Fuseini Brussel shahridagi tungi klub yaqinida besh nafar jinoyatchi tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklanib, yirik miqdordagi qimmatbaho buyumlaridan ayrildi. Het Laatste Nieuws nashrining xabar berishicha, 24 yoshli Gana terma jamoasi futbolchisi tungi klubdan chiqib, shaxsiy mashinasi tomon ketayotgan vaqtida nomaʼlum shaxslar hujumiga uchragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hodisa yakshanba kuni tonggi soat 6:30 larda Brusselning Luis xiyobonida sodir boʻlgan. Jabrlanuvchi oʻz avtomashinasiga yaqinlashayotgan paytda yuziga niqob taqqan besh nafar gumonlanuvchi uni kuch bilan mashinadan tortib tushirgan. Muhammad Fuseini qarshilik koʻrsatishga harakat qilganiga qaramay, uch nafar hujumchi uni boʻgʻish usuli bilan yerga qulatgan va ustiga chiqqan holda qimmatbaho buyumlarni tortib olgan.
Jinoyatchilar futbolchining uyali telefoni hamda qiymati 8 mingdan 14 ming yevrogacha baholanadigan Rolex Datejust qoʻl soatini olib ketishgan. Voqea joyida boʻlgan jamoadoshlaridan biri sodir etilgan jinoyatni oʻz telefoniga muhrlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu videoyozuv huquq-tartibot idoralariga jinoyatchilarni tezkorlik bilan aniqlash va iziga tushishda muhim asos boʻlib xizmat qilgan.
Klub rasmiy bayonoti va tibbiy yordamRoyale Union Saint-Gilloise matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi voqeadan soʻng darhol shifoxonaga olib borilgan va zarur tibbiy koʻrikdan oʻtkazilgan. Klub rahbariyati Brussel politsiyasiga tezkor va samarali xizmati uchun minnatdorchilik bildirgan. Olingan jarohatlar unchalik jiddiy boʻlmagani sababli, hujumchi tez fursatda mashgʻulotlarga qaytgan.
Brussel Prokuraturasi bayonotiga tayanib yozilishicha, mazkur bosqinchilik yuzasidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida 23 yoshli bir nafar gumonlanuvchi qoʻlga olingan. Uning yashash xonadonidan jabrlanuvchilarga tegishli oʻgʻirlangan ashyolar topilgan. Hozirda ushbu shaxs Haren qamoqxonasida saqlanmoqda va unga nisbatan jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan zoʻravonlik va qaroqchilik moddalari boʻyicha rasman ayblov eʼlon qilingan.
Gumonlanuvchining advokati Samuel Rosenblatt matbuotga bergan intervyusida oʻz mijozi sodir etilgan ishning jiddiyligini anglab yetgani va afsusdaligini bildirgan. Shuningdek, tergov harakatlari davom etayotgani sababli boshqa tafsilotlarni oshkor qila olmasligini taʼkidlagan. Jabrlangan uch kishidan ikki nafari ushbu hujum oqibatida vaqtincha mehnat layoqatini yoʻqotgani maʼlum qilindi.
Joriy mavsumda jamoa safida barqaror harakat qilib kelayotgan Mohammed Fuseini uchun bu voqea sportdan tashqari yana bir jiddiy ruhiy zarba boʻldi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2025–2026-yilgi mavsum davomida mushaklari, toʻpiqi hamda tizzasidagi jarohatlar sababli 145 kunni oʻtkazib yuborib, 25 ta uchrashuvda maydonga tusha olmagan edi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan.
…