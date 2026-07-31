Footballer Mohammed Fuseini Attacked in Brussels

·46·Sport
Footballer Mohammed Fuseini Attacked in Brussels

Royale Union Saint-Gilloise jamoasining hujumchisi Mohammed Fuseini Brussel shahridagi tungi klub yaqinida besh nafar jinoyatchi tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklanib, yirik miqdordagi qimmatbaho buyumlaridan ayrildi. Het Laatste Nieuws nashrining xabar berishicha, 24 yoshli Gana terma jamoasi futbolchisi tungi klubdan chiqib, shaxsiy mashinasi tomon ketayotgan vaqtida nomaʼlum shaxslar hujumiga uchragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hodisa yakshanba kuni tonggi soat 6:30 larda Brusselning Luis xiyobonida sodir boʻlgan. Jabrlanuvchi oʻz avtomashinasiga yaqinlashayotgan paytda yuziga niqob taqqan besh nafar gumonlanuvchi uni kuch bilan mashinadan tortib tushirgan. Muhammad Fuseini qarshilik koʻrsatishga harakat qilganiga qaramay, uch nafar hujumchi uni boʻgʻish usuli bilan yerga qulatgan va ustiga chiqqan holda qimmatbaho buyumlarni tortib olgan.

Jinoyatchilar futbolchining uyali telefoni hamda qiymati 8 mingdan 14 ming yevrogacha baholanadigan Rolex Datejust qoʻl soatini olib ketishgan. Voqea joyida boʻlgan jamoadoshlaridan biri sodir etilgan jinoyatni oʻz telefoniga muhrlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu videoyozuv huquq-tartibot idoralariga jinoyatchilarni tezkorlik bilan aniqlash va iziga tushishda muhim asos boʻlib xizmat qilgan.

Klub rasmiy bayonoti va tibbiy yordam

Royale Union Saint-Gilloise matbuot xizmati tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi voqeadan soʻng darhol shifoxonaga olib borilgan va zarur tibbiy koʻrikdan oʻtkazilgan. Klub rahbariyati Brussel politsiyasiga tezkor va samarali xizmati uchun minnatdorchilik bildirgan. Olingan jarohatlar unchalik jiddiy boʻlmagani sababli, hujumchi tez fursatda mashgʻulotlarga qaytgan.

Brussel Prokuraturasi bayonotiga tayanib yozilishicha, mazkur bosqinchilik yuzasidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida 23 yoshli bir nafar gumonlanuvchi qoʻlga olingan. Uning yashash xonadonidan jabrlanuvchilarga tegishli oʻgʻirlangan ashyolar topilgan. Hozirda ushbu shaxs Haren qamoqxonasida saqlanmoqda va unga nisbatan jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan zoʻravonlik va qaroqchilik moddalari boʻyicha rasman ayblov eʼlon qilingan.

Gumonlanuvchining advokati Samuel Rosenblatt matbuotga bergan intervyusida oʻz mijozi sodir etilgan ishning jiddiyligini anglab yetgani va afsusdaligini bildirgan. Shuningdek, tergov harakatlari davom etayotgani sababli boshqa tafsilotlarni oshkor qila olmasligini taʼkidlagan. Jabrlangan uch kishidan ikki nafari ushbu hujum oqibatida vaqtincha mehnat layoqatini yoʻqotgani maʼlum qilindi.

Joriy mavsumda jamoa safida barqaror harakat qilib kelayotgan Mohammed Fuseini uchun bu voqea sportdan tashqari yana bir jiddiy ruhiy zarba boʻldi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2025–2026-yilgi mavsum davomida mushaklari, toʻpiqi hamda tizzasidagi jarohatlar sababli 145 kunni oʻtkazib yuborib, 25 ta uchrashuvda maydonga tusha olmagan edi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan.

Mohammed FuseiniRoyale Union Saint-GilloiseBrusselsRobberyGhana National Team
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Ancelotti's sensational statement: The real reasons behind Brazil national team crisisAncelotti's sensational statement: The real reasons behind Brazil national team crisisToday, 16:37Real Madrid Academy Generates Record Revenue Through TransfersReal Madrid Academy Generates Record Revenue Through TransfersToday, 16:31Cole Palmer Warns Morgan Rogers Over His Celebration StyleCole Palmer Warns Morgan Rogers Over His Celebration StyleToday, 16:16Sandro Tonali Opens Up About Reasons Behind Tottenham MoveSandro Tonali Opens Up About Reasons Behind Tottenham MoveToday, 15:37Real Madrid sign young striker Carlos EspíReal Madrid sign young striker Carlos EspíToday, 15:13Race for Ferran Torres: London clubs threaten Barcelona's plansRace for Ferran Torres: London clubs threaten Barcelona's plansToday, 15:12
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'