Delivery by Yandex Robot Couriers Starts in Astana

·29·Technology
Delivery by Yandex Robot Couriers Starts in Astana

Qozogʻiston poytaxti Ostonada shahar aholisi uchun buyurtmalarni avtonom tarzda yetkazib berishga moʻljallangan yangi xizmat test rejimida ishga tushirildi. Qozogʻiston Respublikasi Sunʼiy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha shahar maʼmuriyati, Toshkent shahri politsiya departamenti, «Astana Innovations» aksiyadorlik jamiyati hamda Yandex Qazaqstan kompaniyasi tomonidan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda poytaxtning markaziy «Yesil» tumani aholisi Яндекс Go ilovasining «Lavka» boʻlimida robot-kuryer orqali yetkazib berish xizmatidan bepul foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Agar koʻrsatilgan manzil sinov loyihasi zonasiga kiritilgan boʻlsa, foydalanuvchilar buyurtma rasmiylashtirilayotganda oddiy kuryer yoki avtomatik robot-yetkazib beruvchini tanlashlari mumkin boʻladi.

Avtonom harakatlanish va xavfsizlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy avtonom qurilmalar yoʻnalishni mustaqil ravishda tuzadi va ilgʻor navigatsiya tizimlari, kompyuter koʻrish texnologiyalari hamda obyektlarni tanib olish funksiyalari yordamida atrof-muhitni chuqur tahlil qiladi. Mazkur texnologiyalar robotlarga yoʻldagi turli toʻsiqlarni muvaffaqiyatli chetlab oʻtish, piyodalarga yoʻl berish, kerak boʻlganda tezlikni kamaytirish va xavfsiz tarzda toʻxtash imkonini beradi.

Ostonada sinovdan oʻtkazilayotgan robot-kuryerlarning oʻrtacha harakatlanish tezligi soatiga taxminan 6 kilometrni tashkil etadi. Foydalanuvchilar ilova yordamida ushbu aqlli mashinalarning harakatlanish traektoriyasini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Avtomobil manzilga yetib kelgach, buyurtmachi smartfon orqali yuk boʻlinmasini ochib, oʻz buyurtmasini qabul qilib oladi.

Xizmat koʻrsatish hududining kengayishi

Mutaxassislarning fikricha, avtomatlashtirilgan kuryerlik xizmatlarining joriy etilishi shaharda logistika jarayonlarini optimallashtirish va tezkorlikni oshirishga xizmat qiladi. Vazirlik vakillarining taʼkidlashicha, loyihaning rivojlanishiga qarab xizmat koʻrsatish hududlari bosqichma-bosqich kengaytirib boriladi.

Jumladan, yaqin kelajakda ushbu robot-yetkazib beruvchilar yordamida buyurtma olish imkoniyati «Nura» tumani aholisi uchun ham ochiq boʻlishi kutilmoqda. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Yandex kompaniyasining robot-kuryerlari Olma-ota shahri markazida ham muvaffaqiyatli ish boshlagani haqida xabar berilgan edi.

YandexAstanaRobot CourierAutomationKazakhstan
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Tesla May Sell or Spin Off Its Business in ChinaTesla May Sell or Spin Off Its Business in ChinaToday, 18:55Ugreen Introduces Advanced Nexode Pro Charger with 160 W PowerUgreen Introduces Advanced Nexode Pro Charger with 160 W PowerToday, 18:27Alfa-Bank Released a New App for iPhone OwnersAlfa-Bank Released a New App for iPhone OwnersToday, 17:51Ryan Williams Raises $10 Million for Ellis AI Aimed at Private Credit ManagersRyan Williams Raises $10 Million for Ellis AI Aimed at Private Credit ManagersToday, 17:26China has updated its 50 Beidou satellitesChina has updated its 50 Beidou satellitesToday, 16:51Avito Uslugi Launches Search Filter for AI SpecialistsAvito Uslugi Launches Search Filter for AI SpecialistsToday, 16:23
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free