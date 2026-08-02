Historic Shifts Observed in Steam Statistics

·22·Technology
Historic Shifts Observed in Steam Statistics

Valve kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan 2026-yil iyul oyi uchun Steam platformasining oylik statistikasi oʻyinchi kompyuterlari bozorida tub burilishlar yuz berganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda kompyuter jihozlari bozorida xotira sigʻimlari va protsessorlar yadrolari soni boʻyicha uzoq yillik ustuvorliklar oʻzgardi. Mazkur oʻzgarishlar oʻyinchilarning yangi avlod oʻyinlari talablariga moslashib, oʻz tizimlarini faol ravishda yangilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Grafik chiplar bozorida NVIDIA kompaniyasi oʻzining mutlaq ustunligini saqlab qolmoqda. Unga tegishli videokartalar platformadagi barcha tizimlarning 72,77 foizini tashkil etadi. Shuningdek, AMD ulushi 18,74 foizni, Intel koʻrsatkichi esa 8,08 foizni tashkil etgan. Eng ommabop grafik tezlatkich maqomini hozircha GeForce RTX 3060 saqlab qolayotgan boʻlsa-da, uning koʻrsatkichlari asta-sekin pasayib bormoqda.

Yangi avlod videokartalari va xotira sigʻimidagi rekord

Bozorda yangi turdagi videokartalar, xususan, GeForce RTX 5060 seriyasining ulushi jadal oʻsib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, GeForce RTX 5060 modeli 2,85 foizga, RTX 5060 Ti esa 2,26 foizga yetdi. RTX 5070 esa beshinchi seriyadagi eng ommabop kartaga aylanib, 0,53 foizlik oʻsishni qayd etdi.

Biroq eng muhim tarixiy voqea videochotira sigʻimiga toʻgʻri keladi. Maʼlumotlarga koʻra, 16 GB xotiraga ega videokartalar ilk bor 8 GB li modellardan oʻzib ketdi. Hozirda 16 GB sigʻimli qurilmalar Steam foydalanuvchilari orasida 25,9 foiz ulush bilan yetakchilik qilmoqda, 8 GB li modellarning ulushi esa 25,32 foizgacha pasaygan. Shuningdek, 12 GB va 24 GB li VRAM ega kartalar ham oʻz ulushini kengaytirmoqda.

Protsessorlar va operatsion tizimlardagi yangi tendensiyalar

Hisobot davrida apparat taʼminotining boshqa qismlarida ham sezilarli oʻzgarishlar yuz berdi. Ilk bor sakkiz yadroli CPUʼlar oʻyinchilar orasida eng ommabop variantga aylandi va barcha tizimlarning 27,85 foizini egalladi. Avvalgi yetakchi boʻlgan olti yadroli protsessorlar esa 27,52 foiz koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻringa tushdi.

Operativ xotira (OЗУ) borasida 16 GB hajm 40,97 foiz bilan asosiy standart boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, 32 GB li tizimlar ulushi ham jadal oʻsib, 36,93 foizga yetdi. Operatsion tizimlar segmentida esa Windows 11 oʻsishda davom etib, 70,26 foiz natijani qayd etdi. Windows 10 ulushi 23,3 foizgacha kamaygan boʻlsa, Linux 4,01 foiz, macOS esa 2,32 foiz foydalanuvchini tashkil etdi.

SteamGraphics CardProcessorNVIDIAWindows 11
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

SpaceX Completes 90th Falcon Rocket Launch of 2026SpaceX Completes 90th Falcon Rocket Launch of 2026Today, 13:57Main problem with Samsung Galaxy Z Fold 8 screen resurfacesMain problem with Samsung Galaxy Z Fold 8 screen resurfacesToday, 12:27Hisense Introduces Dual-Screen E-Ink Smartphone After Four-Year HiatusHisense Introduces Dual-Screen E-Ink Smartphone After Four-Year HiatusToday, 11:26Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10Today, 09:54Honor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenHonor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenToday, 06:58Crashed GeForce RTX 5060 Ti successfully restoredCrashed GeForce RTX 5060 Ti successfully restoredToday, 06:23
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free