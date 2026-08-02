Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10

·28·Technology
Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10

Aviatsiya sanoatining yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan Boeing oʻzining eng yangi Boeing 737 MAX 7 hamda Boeing 737 MAX 10 havo kemalari uchun sertifikatsion sinovlar dasturi muvaffaqiyatli yakunlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu muhim bosqich AQSh Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasidan (FAA) rasmiy sertifikatlarni qoʻlga kiritish yoʻlidagi eng yirik texnik toʻsiqdan muvaffaqiyatli oʻtilganini anglatadi, garchi yakuniy sertifikatsiya jarayoni hali toʻliq yakuniga yetmagan boʻlsa-da. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonining koʻlami va asosiy bosqichlari

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng yirik va qamrovli sinov dasturi Boeing 737 MAX 10 modeli uchun amalga oshirildi. Mazkur samolyot uchta tajriba mashinasi yordamida umumiy davomiyligi 2060 soatdan ortiq boʻlgan 976 ta sertifikatsion parvozni muvaffaqiyatli bajarib chiqdi. Shuningdek, layner taxminan 1040 soatlik yer usti sinovlaridan ham oʻtkazildi.

Sinovlar davomida mutaxassislar dvigatellarning muzlashga qarshi tizimi ishini, hujum burchagini aniqlashning takomillashtirilgan tizimini hamda nam uchish-qoʻnish yoʻlagidagi tormozlanish samaradorligini sinchkovlik bilan tekshirdilar. Shu bilan birga, shassi xarakteristikalari oʻrganilib, maksimal tezlikda parvozni toʻxtatish boʻshicha sinovlar bajarildi. Dasturning yakuniy bosqichi sifatida salon tizimlari, jumladan, avariya signallari va yoʻlovchilarni xabardor qilish tizimlarining eshitilishi tekshirildi.

Hujjatlarni rasmiylashtirish va kelgusi rejalar

Boeing vakillarining taʼkidlashicha, endi kompaniya sinov natijalarini tahlil qilish, xavfsizlikni baholash tartib-qoidalarini yakunlash hamda yakuniy hujjatlar paketini FAA idorasiga taqdim etish ishlarini amalga oshirishi lozim. Qizigʻi shundaki, Boeing 737 MAX 10 oxirgi sertifikatsion parvozini sinovchi uchuvchi Den Mengel boshqaruvida amalga oshirdi — aynan shu uchuvchi toʻrt yil muqaddam ushbu samolyotni ilk bor osmonga koʻtargan edi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Boeing 737 MAX 7 modeli hujjatlarni tayyorlash boʻyicha biroz oldinda bormoqda va hozirning oʻzida sertifikatlash uchun zarur boʻlgan materiallarning taxminan 95 foizini yakunlab qoʻygan. Ishlab chiqaruvchi avvalgi jadvalni saqlab qolgan holda, FAA sertifikatlari 2026-yilning oxirigacha olinishini, ilk yetkazib berishlar esa 2027-yilda boshlanishini rejalashtirmoqda.

Yangi avlod 737 MAX versiyalarini Boeing kompaniyasining yirik buyurtmachilari uzoq vaqtdan beri kutishmoqda. Xususan, Southwest Airlines aviakompaniyasi MAX 7 samolyotlarini olishni rejalashtirgan boʻlsa, United Airlines hamda Delta Air Lines uzaytirilgan MAX 10 versiyasini kutayotgan asosiy tashuvchilar qatoriga kiradi. Qolaversa, sinovlar davomida tasdiqlangan barcha oʻzgarishlar, jumladan, dvigatellar uchun yangilangan muzlashga qarshi tizimlar nafaqat yangi samolyotlarga, balki hozirda foydalanilayotgan 737 MAX oilasiga mansub barcha mavjud laynerlarga ham joriy etiladi.

BoeingAviationAircraftFAATechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Honor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenHonor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenToday, 06:58Crashed GeForce RTX 5060 Ti successfully restoredCrashed GeForce RTX 5060 Ti successfully restoredToday, 06:23Cyberattacks on water supply systems exposed in USACyberattacks on water supply systems exposed in USAToday, 05:51Snapdragon 8 Elite Processor Outperforms All Competitors with Heavy CoolingSnapdragon 8 Elite Processor Outperforms All Competitors with Heavy CoolingToday, 05:21New smart ring created that works via sweat analysisNew smart ring created that works via sweat analysisToday, 04:57Rogbid SpinR Smartwatch: 100-Day Autonomy and $50 Price TagRogbid SpinR Smartwatch: 100-Day Autonomy and $50 Price TagToday, 03:59
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free