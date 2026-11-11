How much are the iPhone 17 Pro and Pro Max models selling for?

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How much are the iPhone 17 Pro and Pro Max models selling for?

As of November 11, 2026, the new prices for iPhone smartphones have been announced. The list includes the iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, and the iPhone 17 series models. Prices vary depending on storage capacity, body color, and SIM card configuration.

iPhone 15 and iPhone 16

• iPhone 15, 128 GB — $659
• iPhone 16, 128 GB — $849
• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — $1299

eSIM + eSIM, 2 IMEIs registered

iPhone 17

• 256 GB — $929 (promotional price)

iPhone 17 Air

• 256 GB Blue — $989
• 256 GB Black — $989
• 256 GB Gold — $989
• 256 GB White — $989

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — $1219 (promotional price)
• 256 GB Deep Blue — $1249 (promotional price)
• 256 GB Silver — $1349
• 512 GB Blue — $1499
• 512 GB Orange — $1299 (promotional price)
• 512 GB Silver — $1449
• 1 TB Orange — $1649 (promotional price)

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — $1449
• 256 GB Orange — $1449
• 256 GB Silver — $1499
• 512 GB Deep Blue — $1599 (promotional price)
• 512 GB Orange — $1499 (promotional price)
• 512 GB Silver — $1699
• 1 TB Orange — $1899
• 1 TB Blue — $1849
• 1 TB Silver — $1899
• 2 TB Blue — $2199
• 2 TB Orange — $2199
• 2 TB Silver — $2399

SIM + eSIM, 2 IMEIs registered

iPhone 17

• 256 GB — $999

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — $1349
• 256 GB Deep Blue — $1479
• 256 GB Silver — $1499
• 512 GB Orange — $1499
• 512 GB Silver — $1599
• 512 GB Blue — $1629
• 1 TB Orange — $1699 (promotional price)
• 1 TB Silver — $1879 (promotional price)
• 1 TB Blue — $1999

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — $1499 (promotional price)
• 256 GB Orange — $1499
• 256 GB Silver — $1579
• 512 GB Orange — $1699
• 512 GB Blue — $1629 (promotional price)
• 512 GB Silver — $1799
• 1 TB Orange — $2029
• 1 TB Blue — $1949
• 1 TB Silver — $2099
• 2 TB Blue — $2399
• 2 TB Orange — $2399
• 2 TB Silver — $2499

The prices listed are as of November 11, 2026. Smartphone prices are subject to change daily.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» editor
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