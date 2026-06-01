Asamoah Gyan y James Rodriguez: Estrellas fugaces en la historia de la Copa del Mundo

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Asamoah Gyan y James Rodriguez: Estrellas fugaces en la historia de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo es un escenario magnífico para que muchos jugadores se luzcan y alcancen el estatus de estrella. Sin embargo, hay jugadores que brillan precisamente en este torneo para luego desaparecer de la gran escena. Entre los aficionados al fútbol, se ha vuelto tradición recordar nombres que fueron olvidados o que surgieron inesperadamente. Nombres como Papiss Cissé o Julio Olarticoechea están entre ellos. Goal.com informa .

Este torneo ha descubierto a muchos héroes sorpresa. Mientras algunos pudieron continuar con su éxito, otros brillaron intensamente y se apagaron rápidamente. Los jugadores que alcanzaron su cima solo una vez en su carrera y nunca pudieron volver a conquistar ese nivel ocupan un lugar especial en el mundo del fútbol. GOAL ofrece información sobre estas "estrellas fugaces".

En la Copa del Mundo de 2010, la selección nacional de Ghana marcó un total de cuatro goles, tres de los cuales fueron obra de Asamoah Gyan. En aquel entonces, aunque jugaba para el club de la Ligue 1, Rennes, aún no era una estrella mundial. Ghana se convirtió en la verdadera revelación de aquel torneo, y Gyan llamó la atención de todos al anotar el gol de la victoria contra Estados Unidos en los octavos de final.

Aunque falló un penalti en los minutos de descuento del partido de cuartos de final contra Uruguay, Asamoah Gyan se convirtió en una leyenda inolvidable del Mundial 2010. Su brillante actuación en aquel torneo y el posterior ascenso inesperado de jugadores como James Rodriguez siguen siendo una de las páginas más interesantes de la historia de las Copas del Mundo.

Copa del MundoFútbolAsamoah GyanJames RodriguezGhana
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Nodirbek Razzokov
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