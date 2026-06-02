La estrella del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo quiere fichar por un equipo de La Liga

El lateral del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, ha confirmado una vez más su deseo de continuar su carrera en España. El canterano del Barcelona considera que regresar a su tierra natal es uno de sus objetivos a largo plazo y tiene la intención de hacer realidad este plan pronto. Así lo informa Goal.com .

Hablando con periodistas durante la concentración de la selección española, el futbolista de 30 años se refirió abiertamente a los rumores de traspaso. "A lo largo de mis muchos años en el fútbol profesional, me he acostumbrado a varios rumores. Siempre he dicho: quiero volver a La Liga. Es uno de mis objetivos principales. Estoy feliz en Leverkusen, pero algún día volveré a España", dijo Grimaldo.

Estas declaraciones han alimentado aún más las especulaciones sobre un posible regreso del jugador al Barcelona. Aunque Alejandro Grimaldo se formó en La Masia, nunca ha jugado en la máxima categoría del fútbol español. En 2016 dejó el Barcelona B para fichar por el Benfica portugués.

Considerado actualmente como uno de los mejores laterales ofensivos del mundo, el contrato del jugador con el Bayer Leverkusen se extiende hasta 2027. Sin embargo, no quiere renunciar a su sueño de jugar en uno de los grandes clubes de España. Cree que el estilo de La Liga se adapta perfectamente a su juego.

Aunque los campeones alemanes intentan retener a su vicecapitán, la firme decisión del jugador podría provocar grandes cambios en el mercado de fichajes. Grimaldo subrayó que seguirá trabajando hasta lograr su objetivo.