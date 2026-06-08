Se conoce la alineación titular de Uzbekistán contra los Países Bajos

En el marco de la preparación para la Copa del Mundo, las selecciones nacionales continúan sus partidos amistosos. Tras clasificarse por primera vez en su historia para el Mundial, la selección de Uzbekistán afronta hoy una nueva prueba importante.

Dirigidos por Fabio Cannavaro, los "Lobos Blancos" disputarán un partido de control contra los Países Bajos antes del Mundial. El encuentro ante uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo se espera como un examen muy serio para nuestros representantes.

Se ha anunciado la alineación titular de la selección de Uzbekistán para este partido. Cannavaro ha depositado su confianza en jugadores experimentados y en aquellos que se han consolidado en la selección en los últimos años.

La alineación titular de Uzbekistán contra los Países Bajos:

Portero:

Otkir Yusupov

Defensas:

Abdukodir Khusanov Farrukh Sayfiev Rustam Ashurmatov Sherzod Nasrullaev Jahongir Urozov

Centrocampistas:

Akmal Mozgovoy Otabek Shukurov Oston Urunov Abbosbek Fayzullaev

Delantero:

Eldor Shomurodov

Entrenador principal: Fabio Cannavaro

Suplentes:

Abduvohid Nematov, Iskanderov, Eshmurodov, Botirali Ergashev, Hamdamov, Abdulla Abdullaev, Jaloliddinov, Igor Sergeev, Esanov, Karimov, Ulmasaliev, Rakhmonaliev, Amonov, Jiyanov, Temirov.

De esta alineación se desprende que Cannavaro podría centrarse en la solidez defensiva y en los contraataques rápidos contra los Países Bajos. La presencia de jugadores como Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrullaev y Jahongir Urozov en la línea defensiva demuestra que el equipo jugará de forma compacta y disciplinada.

En particular, recae una gran responsabilidad sobre Abdukodir Khusanov en este partido. Se espera que el defensa del Manchester City sea una figura clave para nuestro equipo en los duelos individuales, los balones aéreos y el posicionamiento frente a los rápidos atacantes neerlandeses.

Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullaev y Oston Urunov operarán en el centro del campo. La tarea principal será salir de la presión rival, mantener la posesión, apoyar a la defensa y transitar rápidamente al ataque. Cada decisión en el centro del campo contra un equipo como los Países Bajos es crucial.

Abbosbek Fayzullaev y Oston Urunov pueden causar problemas a la defensa rival con su velocidad, regate y movimientos inesperados. Se espera que su actividad en las bandas cree oportunidades para Eldor Shomurodov.

En el centro del ataque, el capitán de nuestra selección, Eldor Shomurodov, será titular. En este partido, se le exigirá no solo estar activo en situaciones de gol, sino también retener el balón, conectar el juego y liderar a sus compañeros.

El partido contra los Países Bajos no es un simple amistoso para Uzbekistán. Es una de las etapas de preparación más importantes antes de la Copa del Mundo. La organización defensiva, la condición física y la disciplina táctica se pondrán a prueba ante un rival fuerte.

Este partido también es de gran importancia para Fabio Cannavaro. El especialista italiano revisará una vez más la alineación, el entendimiento defensivo, el equilibrio en el medio campo y las opciones de ataque antes del Mundial.

La selección de Uzbekistán participa por primera vez en la Copa del Mundo. Por ello, cada partido amistoso es de especial importancia. El encuentro contra los Países Bajos será un ensayo serio para los "Lobos Blancos" antes del gran escenario.

Los aficionados esperan una actuación valiente, una defensa organizada y ataques rápidos. El rival es fuerte, la prueba es difícil, pero este tipo de partidos preparan al equipo para los grandes torneos.