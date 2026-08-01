Tottenham logra una victoria dramática ante el Chelsea en un partido amistoso

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Tottenham logra una victoria dramática ante el Chelsea en un partido amistoso

En un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Accor de Sídney, el Tottenham venció a su eterno rival, el Chelsea, por 2-1 gracias a un gol en los últimos minutos. Según informó Goal.com, a pesar de tener carácter amistoso, este derbi londinense estuvo marcado por la intensidad y la máxima tensión en el campo. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

El encuentro comenzó con ataques vertiginosos y el marcador se abrió en los primeros compases. Sandro Tonali perforó la portería rival para adelantar al Tottenham. Sin embargo, poco después, Estevao Willian devolvió las tablas al marcador y ambos equipos se marcharon al descanso con empate.

Tarjeta roja y cambio de guion en el partido

Nada más arrancar la segunda mitad, la situación en el terreno de juego se puso tensa. Apenas en el minuto cuatro del segundo tiempo, el defensa del Tottenham Kevin Danso cometió un grave error al frenar con falta a Joao Pedro. El árbitro principal, Alex King, mostró la tarjeta roja directa al defensa por evitar una clara ocasión manifiesta de gol.

Obligado a jugar casi la mitad del encuentro con un jugador menos, el Tottenham se replegó por completo en defensa. El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, se adueñó por completo de la posesión y generó constantes ocasiones de peligro cerca del área rival.

Solidez del portero y gol decisivo

Con superioridad numérica sobre el campo, los futbolistas del Chelsea intentaron voltear el marcador con las acciones de líderes como Estevao, Pedro y Cole Palmer. No obstante, el guardameta del Tottenham Antonin Kinsky despejó todos los disparos rivales y salvó a su equipo de encajar goles seguros.

A falta de diez minutos para el final del encuentro, Xabi Alonso dio entrada a varios jóvenes futbolistas y refuerzos veraniegos para refrescar el equipo. La inclusión de jugadores como Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo y Liam Delap afectó al ritmo ofensivo del equipo y redujo ligeramente su dominio.

A un solo minuto de la conclusión del tiempo reglamentario, Richarlison aprovechó su oportunidad para marcar a quemarropa y darle la victoria al Tottenham. De este modo, los Spurs, en inferioridad numérica, se impusieron a su rival en este importante duelo de pretemporada.

TottenhamChelseaRicharlisonXabi AlonsoFútbol
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