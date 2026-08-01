¿Por qué el cuco pone sus huevos en los nidos de otras aves

El cuco es una de las aves más insólitas de la naturaleza. Su característica más famosa que lo distingue de otras aves es su inusual «estrategia» de reproducción.

No construye su propio nido. Muchas especies de cucos utilizan los nidos de otras aves para poner sus huevos. La hembra del cuco deposita sigilosamente su huevo en un nido ajeno y «delega» la responsabilidad de criar a su descendencia en otras aves.

Su polluelo puede expulsar a sus rivales del nido. Una vez que eclosiona, el polluelo del cuco puede, por instinto, arrojar fuera del nido los demás huevos o polluelos. Como resultado, las aves parentales del nido concentran toda su atención únicamente en la cría del cuco.

El polluelo del cuco puede volverse mucho más grande que las aves que lo están criando. A pesar de esto, los padres «adoptivos» continúan alimentándolo sin descanso.

Los cucos están ampliamente distribuidos en diversas regiones de Europa, Asia y África. Algunas especies realizan largas migraciones según el cambio de estación.

No es difícil reconocer a esta ave gracias al característico sonido «cu-cu» que emite el macho. En muchos idiomas, su nombre incluso se formó imitando este sonido.

Su huevo también posee un «camuflaje» particular. Al colocar su huevo en el nido de otra ave, la hembra del cuco puede elegir un huevo con un color y patrón similares a los del huésped, lo que reduce la probabilidad de que el dueño del nido note el huevo extraño.

Por esta razón, el cuco atrae la atención de los científicos no solo por su canto «cu-cu», sino también por su método de reproducción extremadamente complejo e inusual en la naturaleza.