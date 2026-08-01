El Newcastle retrasa hasta agosto su oferta por el centrocampista del Tottenham

El club Newcastle United ha decidido no presentar una oferta de traspaso oficial por el centrocampista de la selección sueca Lucas Bergvall antes del 16 agosto. Según informa Goal.com, este retraso estratégico se realiza de manera intencionada con el fin de cumplir con las normas de la UEFA y evitar problemas financieros. Así lo informa Goal.com informa .

Es bien sabido que en este mercado de fichajes de verano, los intercambios de jugadores entre clubes y las reglas del Fair Play Financiero están bajo estricto control. A través de este paso táctico, el Newcastle planea eludir la nueva regla de los 45 días introducida por la UEFA. Esto está directamente relacionado con el traspaso de Sandro Tonali al Tottenham.

Las razones para retrasar el traspaso

Sandro Tonali había dejado St James' Park a principios de julio para unirse al Tottenham. Stefan Borson, exasesor financiero del Manchester City, señaló que el Newcastle debe esperar un período de tiempo determinado para evitar posibles restricciones que puedan surgir debido a este traspaso.

En una entrevista concedida a Football Insider, Borson señaló lo siguiente: están siguiendo de cerca la situación relacionada con el Newcastle y deben esperar a que expire el plazo de 45 días, para que esta situación no sea evaluada como un intercambio de jugadores vinculado al traspaso de Tonali. Una vez finalizado este plazo, se abrirá el camino para que el club continúe con las negociaciones.

La situación de Bergvall en el Tottenham

Lucas Bergvall desea dejar el equipo este verano tras haber perdido su puesto en el once titular del club londinense. Los nuevos fichajes realizados por el Tottenham para reforzar la plantilla han limitado significativamente las oportunidades de juego del futbolista sueco.

Anteriormente, el Tottenham había rechazado una oferta de 50 millones de euros (aproximadamente 42 millones de libras esterlinas) de un club inglés no revelado. Los londinenses exigen alrededor de 60 millones de libras esterlinas para vender al jugador y se mantienen firmes en su postura.

Por su parte, el Newcastle continúa con su proceso de renovación de plantilla. Según los informes, el entrenador Eddie Howe podría dejar el equipo, y Matthias Jaissle, técnico del Al-Hilal, es considerado el principal candidato para reemplazarlo. Asimismo, la salida de futbolistas como Toni Kroos y Anthony Gordon, así como la probabilidad del traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal, complican aún más el periodo de transición del club.