El Real Madrid y Vinicius Junior continúan las negociaciones para la renovación

El asunto de la renovación de contrato entre el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, y la directiva se ha convertido en uno de los temas centrales en torno al equipo. Actualmente, el acuerdo vigente del jugador brasileño se extiende hasta el verano de 2027, y ambas partes aún no logran ponerse de acuerdo sobre las condiciones del nuevo vínculo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por The Athletic, las diferencias financieras entre el Real Madrid y los representantes del jugador siguen vigentes. Ambas partes planean sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones en las próximas semanas para esclarecer este asunto.

El mercado de fichajes y el interés del Arsenal

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del jugador, el club inglés Arsenal sigue de cerca la situación. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, está interesado personalmente en los servicios de Vinicius Junior para reforzar la delantera del equipo y evalúa las opciones de ficharlo en la ventana de transferencias.

Según la fuente, el extremo brasileño tiene actualmente tres caminos principales: renovar su contrato con el Real Madrid, esperar hasta el verano del próximo año para marchar libre, o unirse a la plantilla del Arsenal ya en el mercado estival.

Exigencias económicas y política del club

Las demandas de Vinicius Junior suponen un grave quebradero de cabeza para la directiva del club blanco. El jugador exige un paquete financiero de cerca de 30 millones de euros que incluye un salario base, primas por rendimiento y una prima especial de renovación. Un contrato de este tipo no se ha visto antes en la historia del Real Madrid.

Por su parte, el club merengue no tiene la intención de renunciar a su estricto límite salarial. Mientras el club no quiere rebasar el tope financiero establecido, los representantes del futbolista consideran que el bonus especial requerido es la única vía para incrementar sus ingresos.

Las futuras negociaciones entre ambas partes serán decisivas para la adopción de la decisión final. Se espera que en los próximos días se defina si Vinicius continúa en Madrid o si pone rumbo a otro campeonato.