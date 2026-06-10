El Barcelona preocupa por la lesión de Lamine Yamal

La directiva del FC Barcelona expresa seria preocupación por el estado físico de la joven estrella de la selección española, Lamine Yamal. Los catalanes están descontentos con que el proceso de recuperación del adolescente se esté acelerando de cara al Mundial. Los dirigentes del club temen que los médicos y el cuerpo técnico de la selección puedan estar poniendo en riesgo la salud del jugador. Según Goal.com informa .

Según la publicación deportiva, la directiva del FC Barcelona teme que Lamine Yamal pueda saltar al campo sin haber completado un proceso de recuperación totalmente controlado. Aunque la selección española es optimista sobre su disponibilidad para el partido inaugural del torneo, el club catalán considera que la precaución debe ser prioritaria con un joven futbolista que aún no está completamente desarrollado físicamente.

La situación se intensificó tras las declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente. El entrenador enfatizó que la recuperación de jugadores como Lamine Yamal, Mikel Merino y Nico Williams marcha bien y que podrían jugar en el primer partido. De la Fuente añadió que se está evaluando el estado de los jugadores, pero que el foco principal no está puesto únicamente en los partidos iniciales.

Cabe recordar que Lamine Yamal sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el partido contra el Celta de Vigo el 22 de abril y no ha participado en partidos oficiales desde entonces. El ex fisioterapeuta del FC Barcelona, Juanjo Brau, también enfatizó que la carga debe aumentarse gradualmente en este tipo de lesiones, de lo contrario existe un alto riesgo de recaída en torneos de alta intensidad como el Mundial.