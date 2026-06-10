Se ha confirmado oficialmente un gran cambio en el sistema de entrenador principal en el Benfica de Lisboa, uno de los clubes más famosos y con más tradición del fútbol europeo. Las Águilas han decidido vincular sus futuras victorias cercanas y sus planes estratégicos con el renombrado y experimentado especialista portugués Marco Silva. El gigante lisboeta anunció a sus aficionados que ha firmado un contrato oficial de dos años con el entrenador hábil y tácticamente fuerte de 48 años. Según los términos del acuerdo, existe una opción para extender el contrato por un año más si los resultados son positivos y satisfactorios para ambas partes.

Este nombramiento como entrenador ha generado justificadamente un gran interés en la prensa europea. Poco antes, la directiva del Benfica hizo una declaración inesperada, decidiendo rescindir anticipadamente el contrato laboral existente con el famoso entrenador principal Jose Mourinho, quien se esperaba que firmara con el Real Madrid. El gigante portugués reveló oficialmente que había pagado una sustancial indemnización de 15 millones de euros al 'Special One' por renunciar al acuerdo y romper el contrato. Tras este controvertido paso financiero, el trono en Lisboa fue confiado a Marco Silva.

Cabe destacar que antes de regresar al fútbol portugués, Marco Silva trabajaba con éxito en la Premier League inglesa, específicamente en el club londinense Fulham. El 2 de junio de este año, el club londinense emitió un comunicado oficial anunciando que el experimentado especialista había dejado el equipo completamente después de exactamente cinco años de actividad productiva e histórica. Ahora, buscará lograr nuevos éxitos tanto en el campeonato doméstico como en los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA mientras dirige a un equipo poderoso como el Benfica en su tierra natal.

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