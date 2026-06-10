Vincent Kompany cambia de opinión: Alphonso Davies podría dejar el Bayern de Múnich

La salida de Alphonso Davies del Bayern de Múnich es cada vez más probable. Según Sport Bild, clubes de Arabia Saudita han contactado al campeón alemán y al jugador canadiense respecto a un traspaso el próximo verano. Se informa que se han llevado a cabo discusiones sobre posibles términos de transferencia entre los representantes del club en Múnich. Así lo informa Goal.com .

Aunque Davies extendió su contrato con el Bayern hasta 2030 a principios de 2025, su futuro en Múnich ha sido objeto de intensos debates recientemente. El salario anual de 15 millones de euros del jugador y sus constantes lesiones han obligado a la directiva a considerar la venta del lateral izquierdo.

Desde que sufrió una grave lesión de rodilla en la primavera de 2025, Alphonso Davies ha tenido dificultades para recuperar su forma anterior. Debido a lesiones musculares recurrentes, ha estado fuera de las canchas durante largos periodos, e incluso se espera que se pierda la Copa del Mundo con la selección de Canadá debido a su última lesión.

Como resultado, el entrenador Vincent Kompany ha cambiado de opinión. El técnico, que anteriormente apoyaba a Davies, ha establecido ahora la contratación de un nuevo lateral izquierdo como una prioridad para el equipo. El Bayern ha indicado que está abierto a negociaciones si llega una oferta adecuada.

Los recursos financieros ilimitados de los clubes de Arabia Saudita podrían acelerar este traspaso. Sin embargo, es poco probable que el jugador de 25 años acepte mudarse a la Saudi Pro League, ya que sigue siendo considerado uno de los mejores laterales del mundo.