¿Jugará Cristiano Ronaldo su último partido en Portugal?

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¿Jugará Cristiano Ronaldo su último partido en Portugal?

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, ha respondido a los rumores de que el amistoso contra Nigeria podría ser el último partido del legendario delantero Cristiano Ronaldo en suelo patrio. La estrella del Al-Nassr, de 41 años, está a punto de hacer historia al participar en su sexta Copa del Mundo, pero sigue centrado en el éxito del equipo. Así lo informa Goal.com .

En la rueda de prensa previa al partido en Leiria, Martinez elogió la profesionalidad de la ex estrella del Real Madrid. El técnico destacó que el capitán no se preocupa por el futuro y dedica toda su energía a ayudar a la selección nacional. "Nuestro capitán es un ejemplo en todo. Trabaja las 24 horas del día para ayudar al equipo", afirmó el técnico español.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, sigue rompiendo límites biológicos. Martinez cree que el excepcional estado físico del delantero es fruto de su fortaleza mental y de su "hambre" de fútbol. Aunque ha ganado casi todos los trofeos de su carrera, la Copa del Mundo sigue siendo su principal objetivo.

Ronaldo, poseedor del récord absoluto de partidos internacionales (227) y goles (143), liderará al equipo en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido contra Nigeria servirá a Portugal como última prueba de la plantilla antes del torneo. Martinez planea dar una oportunidad a todos los jugadores en este partido y preparar al equipo para el debut contra la RD Congo el 17 de junio.

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Nodirbek Razzokov
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