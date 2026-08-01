«La mentira más bella»: una madre le ocultó la verdad a su hijo

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«La mentira más bella»: una madre le ocultó la verdad a su hijo

Una emotiva historia viralizada en las redes sociales bajo el nombre de «La mentira más bella» trata sobre un niño de seis años gravemente enfermo y su madre.

Según la historia, el hijo de seis años de una madre australiana llamada Jevan Arja, Omar, padece un cáncer grave. Los médicos informaron a la familia que la condición del niño era sumamente crítica y que ya no había forma de curar la enfermedad.

A partir de entonces, la madre se enfrenta a una difícil elección. Tenía que decidir entre decirle a su hijo la verdad sobre su enfermedad y permitir que pasara sus últimos días con miedo y depresión, o brindarle esperanza.

La madre elige el segundo camino. Le dice a Omar que el tratamiento funcionó, que ha vencido el cáncer y que está completamente curado. Para que el niño crea sinceramente en las palabras de su madre, también se decide celebrar simbólicamente esta «victoria».

En el hospital había una «campana de la victoria» que tocan los pacientes que han vencido el cáncer y completado con éxito su tratamiento. Según la historia, la madre se puso de acuerdo con el personal del hospital para darle a Omar la oportunidad de tocar esta campana.

Al sonar la campana, Omar se siente como un niño que ha derrotado a la enfermedad. Para él, este momento no es solo un ritual, sino el final feliz de un largo tratamiento.

Las publicaciones en las redes sociales sobre el acontecimiento afirman que el niño falleció posteriormente y que pasó sus últimos días sin miedo a la enfermedad, creyendo que se había curado.

Esta conmovedora historia se difundió ampliamente en las redes sociales y no dejó indiferente a nadie. Refleja el intento de una madre por proteger a su hijo de la dura realidad, preservar la salud mental del niño y darle esperanza hasta los últimos momentos.

OmarJevan ArjaAustralia
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