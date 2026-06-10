Morgan Rogers sobre el interés del Arsenal y la competencia con Jude Bellingham

La estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, ha abordado por primera vez los rumores sobre un posible traspaso al Arsenal. El centrocampista de 23 años se encuentra actualmente preparando la Copa del Mundo 2026 con la selección inglesa. Afirmó que, aunque es difícil ignorar las especulaciones sobre fichajes, su enfoque sigue centrado en lograr el éxito con el equipo nacional, según informa Goal.com .

El Arsenal de Mikel Arteta busca fichar al jugador que registró 14 goles y 12 asistencias en todas las competiciones la temporada pasada. El club londinense ve a Rogers como un objetivo principal para reforzar su línea de ataque. En una entrevista con Netflix, el jugador señaló que los rumores sobre una cifra de traspaso de 80 millones de libras fueron una distracción al principio, pero que ahora lo toma como energía positiva.

Para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, la competencia entre Rogers y Jude Bellingham se ha convertido en un gran dilema a la hora de elegir el once inicial. Aunque algunos expertos sugieren dejar en el banquillo a la estrella del Real Madrid, Rogers piensa diferente. Está convencido de que puede jugar junto a Jude Bellingham y quiere compartir equipo con los mejores jugadores.

Si el Aston Villa no quiere dejar salir a su figura, el Arsenal considera a Morgan Gibbs-White como alternativa. Sin embargo, Rogers, nombrado mejor jugador joven de la temporada 2024-25 por la PFA y protagonista en la final de la Europa League, sigue siendo el objetivo número uno. Se espera que el club de Birmingham exija al menos 80 millones de libras por su estrella.