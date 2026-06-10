El Borussia Dortmund, listo para despedirse de dos estrellas

El Borussia Dortmund ha tomado una decisión inesperada con respecto a los centrocampistas Marcel Sabitzer y Ramy Bensebaini. Según informa Ruhr Nachrichten, el club no planea extender sus contratos, que finalizan en 2027. Así lo reporta Goal.com informa .

Según la información, el equipo de Dortmund está dispuesto a dejar que ambos jugadores se marchen como agentes libres una vez que terminen sus contratos. Por ahora, la directiva no tiene intención de renovar sus acuerdos antes de tiempo ni de venderlos en la ventana de transferencias actual. Sabitzer y Bensebaini tampoco planean dejar el club este verano.

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado de los jugadores no es muy alto, lo que significa que dejarlos ir gratis no supondrá un gran perjuicio financiero para el Borussia Dortmund. Aunque no se consideran titulares indiscutibles, son vistos como activos importantes para la rotación de la plantilla.

La temporada pasada, Bensebaini disputó 32 partidos con el Dortmund, mientras que Sabitzer participó en 34 encuentros. Manteniéndose fiel a su estricta política, el club intenta resolver con antelación los asuntos contractuales de los jugadores cuyo futuro es incierto.

Como recordatorio, Marcel Sabitzer fue transferido desde el Bayern Múnich en 2023 por 19 millones de euros. Ramy Bensebaini se unió al equipo como agente libre tras expirar su contrato con el Borussia Mönchengladbach.