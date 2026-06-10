Jose Mourinho se despide del Benfica y regresa al Real Madrid

El legendario entrenador portugués Jose Mourinho ha enviado una emotiva carta de despedida a los aficionados, jugadores y personal del Benfica antes de su sensacional regreso al Real Madrid. Tras pasar una temporada en el Estadio da Luz de Lisboa, el técnico no pudo rechazar la oferta de la capital española. En su página de Instagram, Mourinho agradeció al presidente del club, Rui Costa, y a todo el personal, destacando que fue un gran honor representar a este club. Así lo informa Goal.com informa.

Bajo el liderazgo de Mourinho, el Benfica registró una racha invicta en el campeonato nacional la temporada pasada y ganó la Supercopa de Portugal. El técnico de 63 años se dirigió a los jugadores con los que trabajó, afirmando que se habían forjado vínculos de por vida entre ellos. "Una vez mi jugador, siempre mi jugador", añadió el ex entrenador del Chelsea y del Manchester United.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había hecho del regreso de Mourinho el eje central de su campaña electoral. El club madrileño acordó pagar una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al club portugués. Se informó que las negociaciones finales entre el agente del entrenador, Jorge Mendes, y la directiva del Real Madrid concluyeron el martes por la noche.

El club blanco ha comenzado a reforzar la plantilla con la llegada de Mourinho. Según los informes, el Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, la cual fue rechazada. No obstante, se espera que comience una nueva era de "Galácticos" en Madrid. El Benfica ya ha completado el proceso de nombramiento de un nuevo entrenador para sustituir a Mourinho.