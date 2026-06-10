Jose Mourinho se despide del Benfica y regresa al Real Madrid

·0·Deportes
Jose Mourinho se despide del Benfica y regresa al Real Madrid

El legendario entrenador portugués Jose Mourinho ha enviado una emotiva carta de despedida a los aficionados, jugadores y personal del Benfica antes de su sensacional regreso al Real Madrid. Tras pasar una temporada en el Estadio da Luz de Lisboa, el técnico no pudo rechazar la oferta de la capital española. En su página de Instagram, Mourinho agradeció al presidente del club, Rui Costa, y a todo el personal, destacando que fue un gran honor representar a este club. Así lo informa Goal.com informa.

Bajo el liderazgo de Mourinho, el Benfica registró una racha invicta en el campeonato nacional la temporada pasada y ganó la Supercopa de Portugal. El técnico de 63 años se dirigió a los jugadores con los que trabajó, afirmando que se habían forjado vínculos de por vida entre ellos. "Una vez mi jugador, siempre mi jugador", añadió el ex entrenador del Chelsea y del Manchester United.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había hecho del regreso de Mourinho el eje central de su campaña electoral. El club madrileño acordó pagar una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al club portugués. Se informó que las negociaciones finales entre el agente del entrenador, Jorge Mendes, y la directiva del Real Madrid concluyeron el martes por la noche.

El club blanco ha comenzado a reforzar la plantilla con la llegada de Mourinho. Según los informes, el Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, la cual fue rechazada. No obstante, se espera que comience una nueva era de "Galácticos" en Madrid. El Benfica ya ha completado el proceso de nombramiento de un nuevo entrenador para sustituir a Mourinho.

Jose MourinhoReal MadridBenficaFichajeFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo respondió Deschamps a las críticas sobre la posición de Mbappé?¿Cómo respondió Deschamps a las críticas sobre la posición de Mbappé?Hoy, 12:00Mohamed Salah anuncia tres condiciones clave para su nuevo clubMohamed Salah anuncia tres condiciones clave para su nuevo clubHoy, 11:53Cannavaro emite una declaración oficial sobre la inspección en el aeropuerto de Nueva YorkCannavaro emite una declaración oficial sobre la inspección en el aeropuerto de Nueva YorkHoy, 11:52¿Cómo se preparan Ronaldo y Portugal para el partido contra los "Lobos Blancos"?¿Cómo se preparan Ronaldo y Portugal para el partido contra los "Lobos Blancos"?Hoy, 11:43120 millones de euros al año: el Real Madrid firma el mayor contrato del fútbol120 millones de euros al año: el Real Madrid firma el mayor contrato del fútbolHoy, 11:15Marcus Rashford regresa al Manchester United: el Barcelona cambia su decisiónMarcus Rashford regresa al Manchester United: el Barcelona cambia su decisiónHoy, 11:10
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán