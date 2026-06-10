El brillante camino de Eldor Shomurodov, orgullo del fútbol uzbeko, capitán de nuestra selección nacional y su máximo goleador histórico, en los campos europeos está a punto de entrar en una fase nueva y sensacional. Tras sus actuaciones fenomenales y prolíficas en el campeonato turco, nuestro talentoso delantero ha obtenido una oportunidad fantástica para regresar a las filas de los clubes más poderosos e históricos del continente.

Tras defender dignamente los colores del Istanbul Başakşehir esta temporada, marcando 22 goles en la Süper Lig turca y convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato, nuestro delantero de 30 años ha sido objeto de informes sobre un serio interés por parte de ricos clubes de Arabia Saudita. Sin embargo, Eldor parece preferir quedarse en Europa. Según información exclusiva y explosiva del renombrado periodista deportivo turco Fatih Demirkol, el Fenerbahçe, un verdadero superclub turco, está considerando activamente un proyecto para fichar a Eldor Shomurodov con el fin de reforzar su ataque y recuperar el título de campeón la próxima temporada.

Considerada una de las fuentes más influyentes para cubrir las noticias del fútbol turco, sporx.com informa que el ambicioso presidente del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, quiere poner fin a una tradición dolorosa que rodea al equipo. El famoso club no ha ganado un título de liga turca desde 2014. El presidente está decidido a acabar de una vez por todas con esta «maldición negra» de 12 años y deleitar a los aficionados llenando la plantilla con verdaderas estrellas.

Aziz Yıldırım tiene como objetivo aumentar el potencial ofensivo y la eficiencia del gigante de Estambul específicamente con la ayuda de Eldor Shomurodov. Esto se debe a que nuestro compatriota ya ha demostrado a toda Turquía su juego constante, su compostura y su capacidad para desmantelar cualquier defensa rival y marcar goles.

La prensa turca señala especialmente que el cuerpo técnico y la dirección del Fenerbahçe están cautivados por el hecho de que el delantero uzbeko puede jugar eficazmente no solo como un delantero centro puro (nueve), sino también como extremo en ambas bandas cuando sea necesario. La capacidad de Shomurodov para adaptarse rápidamente a diversos esquemas tácticos, su incansable ética de trabajo en el campo, su lealtad al juego de equipo y su movilidad lo han convertido en el «objetivo de transferencia número uno» para los responsables de Estambul. Según las fuentes, los representantes del Fenerbahçe se sentarán pronto a la mesa de negociaciones con la junta directiva del Istanbul Başakşehir para discutir la tarifa de transferencia del legionario uzbeko.

Cabe señalar que Eldor Shomurodov se mudó a Turquía en el verano de 2025 después de una brillante carrera en divisiones fuertes como Uzbekistán, Rusia (Rostov) y la Serie A italiana (Genoa, Roma, Cagliari). Nuestro querido delantero ha disputado 44 partidos oficiales en todas las competiciones con la camiseta del Istanbul Başakşehir, marcando 23 goles y dando 6 asistencias. ¡Le deseamos a Eldor nada más que éxito en su futuro nuevo club!

¡Siga las negociaciones de transferencia de Eldor Shomurodov al Fenerbahçe, las bombas de transferencia en Estambul y las noticias más candentes y exclusivas de la Süper Lig turca con nosotros en las páginas de Zamin!