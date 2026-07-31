El fichaje de Rodri podría suponer un grave problema para el Manchester City y Enzo Maresca

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El fichaje de Rodri podría suponer un grave problema para el Manchester City y Enzo Maresca

En un momento en el que el Manchester City atraviesa un proceso de adaptación a la nueva era posterior a la marcha de Pep Guardiola, el club podría enfrentarse a un nuevo y duro revés. Según informa Goal.com, el centrocampista defensivo y capitán de la selección española Rodri está en el punto de mira del Real Madrid, y el club blanco está firmemente decidido a cerrar esta incorporación. Así lo informa Goal.com.

Considerado uno deft de los futbolistas más importantes de la década, crecen cada día las opciones de que el centrocampista de 30 años se marche al estadio Santiago Bernabéu antes de que cierre el mercado de fichajes. Según los expertos, la marcha de Pep Guardiola y de otras piezas clave significa el fin de una era para el Manchester City, mientras Rodri entra en su último año de contrato.

Durante el parón internacional del pasado mes de marzo, el propio jugador no ocultó su intención de regresar a España, concretamente a Madrid. En declaraciones a los medios, Rodri subrayó abiertamente que era imposible rechazar la oferta de uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

El problema central al que se enfrenta Enzo Maresca

Para Enzo Maresca, que asumió las riendas del equipo tras la marcha de Pep Guardiola, perder a Rodri se convertiría sin duda en un auténtico dolor de cabeza. El Manchester City afronta grandes cambios este verano y la pérdida del pilar de su medular podría trastocar por completo los planes del equipo de cara a la próxima temporada.

Aunque las lesiones han empañado la trayectoria de Rodri en los últimos años, su importancia siempre ha sido muy valorada. A raíz de una grave lesión de rodilla (LCA) sufrida en septiembre de 2024, estuvo un largo periodo alejado de los terrenos de juego. El ganador del Balón de Oro en octubre de ese mismo año ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física en las últimas temporadas.

La directiva del Manchester City suele señalar las continuas bajas de su pivote como uno de los motivos principales de la pérdida del título de liga tras la temporada 2023-24. Hasta entonces, Rodri había disputado prácticamente todos los encuentros con la camiseta del club, siendo el eje principal del juego del equipo.

A pesar de ello, en el Mundial de Clubes de verano, Rodri demostró su antigua calidad para volver a demostrar que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Guardiola ya predijo en octubre pasado que Rodri recuperaría su nivel anterior en los grandes torneos y en la próxima temporada, pero los próximos días dirán si ese rendimiento de alto nivel se verá ahora con la camiseta del Manchester City o con la del Real Madrid.

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