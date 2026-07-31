La leyenda del Liverpool Mohamed Salah rumbo al Al-Ittihad

·50·Deportes
La leyenda del Liverpool Mohamed Salah rumbo al Al-Ittihad

El delantero egipcio, que finalizó su etapa en el Liverpool y es una de las grandes estrellas del fútbol mundial Mohamed Salah Arabia Saudíestá a un paso de fichar por el actual campeón, el Al-Ittihad. Así lo informó el prestigioso medio Goal. Se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre el traspaso y se espera que los documentos se firmen en los próximos días. Sin duda, este acontecimiento será uno de los fichajes más grandes y sonados de la Saudi Pro League.

Ruptura de negociaciones con el Beşiktaş: disputas financieras

Los planes iniciales del goleador egipcio para continuar su carrera estaban vinculados al continente europeo. Según las fuentes, Mohamed Salah mantuvo conversaciones con el club turco Beşiktaş. Sin embargo, ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre las condiciones económicas.

En concreto, los desacuerdos entre el jugador y el club respecto al salario y las primas adicionales provocaron la paralización de las negociaciones. Exactamente esta situación Arabia Saudícreó una oportunidad para los directivos del Al-Ittihad.

La oferta galáctica del Al-Ittihad: un salario anual de 25 millones de dólares

Una vez que el exlíder del Liverpool se convirtió en agente libre, la directiva del Al-Ittihad se puso en contacto con él de inmediato. Los saudíes le ofrecieron a Salah un contrato económicamente muy atractivo.

En particular, según la nueva propuesta, el sueldo anual del delantero egipcio se ha fijado en 25 millones de dólares (aproximadamente 23 millones de euros). Esta cantidad lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la Saudi Pro League. Según los informes, Salah ha aceptado la oferta y ha dado su consentimiento para continuar su carrera en Arabia Saudí.

Análisis del traspaso y estadísticas de Mohamed Salah

Indicador / Detalles

Análisis y Comentarios

Futbolista

Mohamed Salah (Egipto, 32 años)

Situación actual

Agente libre (dejó el Liverpool)

Disputa en negociaciones

Beşiktaş (Turquía) – Fracasado (desacuerdos financieros)

Nuevo club

Al-Ittihad (Arabia Saudí, Yeda)

Salario propuesto

25 millones de dólares anuales (pendiente de confirmación oficial)

Estado del acuerdo

Consentimiento dado, firma de documentos pendiente

Conclusión y Pronósticos: Comienza una nueva era para la leyenda del Liverpool

El traspaso de Mohamed Salah a Arabia Saudí podría pasar a la historia como uno de los fichajes más importantes del año en el fútbol mundial. El legendario delantero, que durante siete años en el Liverpool ganó dos veces la Premier League, además de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA, afronta ahora un nuevo reto. A sus 32 años, tras dejar el Liverpool como agente libre, las condiciones económicas y deportivas ofrecidas por el Al-Ittihad resultaron ser la opción más idónea para él.

Si el acuerdo se concreta, se espera que Salah contribuya enormemente a fortalecer la Saudi Pro League y al éxito del club de Yeda en la Champions League de la AFC. Su fichaje será un paso más en la búsqueda de elevar la reputación mundial del fútbol saudí.

¡Comparte esta importante noticia futbolística con tus amigos y aficionados al fútbol! A muchos les puede resultar interesante conocer los detalles del fichaje de Salah por Arabia Saudí y su sueldo récord.

¿Crees que Mohamed Salah también podrá mostrar un rendimiento de nivel europeo en la Saudi Pro League? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Mohamed SalahLiverpoolAl-IttihadBeşiktaşArabia Saudita
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtEl Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtHoy, 12:34Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Hoy, 12:19Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityPhil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityHoy, 12:10Fiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporFiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporHoy, 12:03Cristian Chivu elogia el fichaje de John StonesCristian Chivu elogia el fichaje de John StonesHoy, 11:56La FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederLa FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederHoy, 11:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»