El delantero egipcio, que finalizó su etapa en el Liverpool y es una de las grandes estrellas del fútbol mundial Mohamed Salah Arabia Saudíestá a un paso de fichar por el actual campeón, el Al-Ittihad. Así lo informó el prestigioso medio Goal. Se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre el traspaso y se espera que los documentos se firmen en los próximos días. Sin duda, este acontecimiento será uno de los fichajes más grandes y sonados de la Saudi Pro League.

Ruptura de negociaciones con el Beşiktaş: disputas financieras

Los planes iniciales del goleador egipcio para continuar su carrera estaban vinculados al continente europeo. Según las fuentes, Mohamed Salah mantuvo conversaciones con el club turco Beşiktaş. Sin embargo, ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre las condiciones económicas.

En concreto, los desacuerdos entre el jugador y el club respecto al salario y las primas adicionales provocaron la paralización de las negociaciones. Exactamente esta situación Arabia Saudícreó una oportunidad para los directivos del Al-Ittihad.

La oferta galáctica del Al-Ittihad: un salario anual de 25 millones de dólares

Una vez que el exlíder del Liverpool se convirtió en agente libre, la directiva del Al-Ittihad se puso en contacto con él de inmediato. Los saudíes le ofrecieron a Salah un contrato económicamente muy atractivo.

En particular, según la nueva propuesta, el sueldo anual del delantero egipcio se ha fijado en 25 millones de dólares (aproximadamente 23 millones de euros). Esta cantidad lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la Saudi Pro League. Según los informes, Salah ha aceptado la oferta y ha dado su consentimiento para continuar su carrera en Arabia Saudí.

Análisis del traspaso y estadísticas de Mohamed Salah

Indicador / Detalles Análisis y Comentarios Futbolista Mohamed Salah (Egipto, 32 años) Situación actual Agente libre (dejó el Liverpool) Disputa en negociaciones Beşiktaş (Turquía) – Fracasado (desacuerdos financieros) Nuevo club Al-Ittihad (Arabia Saudí, Yeda) Salario propuesto 25 millones de dólares anuales (pendiente de confirmación oficial) Estado del acuerdo Consentimiento dado, firma de documentos pendiente

Conclusión y Pronósticos: Comienza una nueva era para la leyenda del Liverpool

El traspaso de Mohamed Salah a Arabia Saudí podría pasar a la historia como uno de los fichajes más importantes del año en el fútbol mundial. El legendario delantero, que durante siete años en el Liverpool ganó dos veces la Premier League, además de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA, afronta ahora un nuevo reto. A sus 32 años, tras dejar el Liverpool como agente libre, las condiciones económicas y deportivas ofrecidas por el Al-Ittihad resultaron ser la opción más idónea para él.

Si el acuerdo se concreta, se espera que Salah contribuya enormemente a fortalecer la Saudi Pro League y al éxito del club de Yeda en la Champions League de la AFC. Su fichaje será un paso más en la búsqueda de elevar la reputación mundial del fútbol saudí.

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