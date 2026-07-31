Giro en la carrera de Mohamed Salah: La opción de Arabia Saudí

La carrera profesional del delantero estrella egipcio Mohamed Salah podría llegar a un momento crucial con un giro drástico. Conocido por sus brillantes actuaciones en los campos europeos durante más de 15 años, especialmente en el Liverpool, el nombre del experimentado futbolista vuelve a sonar vinculado a representantes de la Saudi Pro League en Arabia Saudí. Este posible fichaje acapara la atención de la comunidad futbolística y de los aficionados, según informa Goal.com informa .

Según informa el diario Sabah, tras frustrarse su fichaje por el Beşiktaş turco durante la ventana de fichajes de verano, Mohamed Salah ha dado el visto bueno para unirse al Al-Ittihad saudí. De acuerdo con la fuente, el acuerdo entre las partes estipula un salario anual de 25 millones de dólares para el delantero. Este traspaso podría ser un paso importante para reforzar aún más la plantilla del club saudí.

Nueva posición en el campo y cambios tácticos

Habiendo jugado principalmente como extremo derecho durante más de 15 años de carrera y alcanzado un éxito rotundo, se prevé que Mohamed Salah actúe en su demarcación habitual con el Al-Ittihad. Sin embargo, ciertos cambios de personal y estructurales en el club podrían influir en este asunto. En particular, la presencia en el equipo del francés Moussa Diaby en esa misma posición altera parcialmente la situación.

Aun así, antes de que cierre el mercado de fichajes, la directiva del Al-Ittihad también valora la opción de desprenderse de Moussa Diaby. Si el jugador francés abandona el club, Mohamed Salah ocupará su habitual banda derecha. De lo contrario, el cuerpo técnico se verá obligado a probar a la estrella egipcia en una función completamente distinta: como mediapunta o segundo delantero.

Los planes del técnico alemán y los cambios en el equipo

El entrenador del Al-Ittihad, el alemán Jens Wissing, prefiere basar su estilo de juego en un esquema táctico de 4-2-3-1. En este sistema, el jugador que actúa por detrás del delantero centro tiene un papel fundamental. Generalmente, esta labor venía siendo desempeñada por el argelino Houssem Aouar, aunque se rumorea que él también podría dejar el equipo.

Si Houssem Aouar abandona las filas del Al-Ittihad, esto le abrirá una gran oportunidad a Mohamed Salah para jugar directamente en la zona central, es decir, en la mediapunta. Por ahora, las negociaciones de fichajes y la operación salida en el club continúan, y se espera que la decisión final se conozca en los próximos días.